В преддверии Дня Республики Председатель Қазақстан Халық Кеңесі Ерлан Кошанов вручил от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева государственные награды ряду казахстанцев. В этот день также состоялось первое заседание общественной группы «Бірлік», созданной при Халық Кеңесі. Площадка объединила представителей этнокультурных объединений со всех регионов страны, не представленных в составе конституционного органа.

Выступая перед участниками встречи, Ерлан Кошанов подчеркнул историческое значение Дня Республики и напомнил о роли 25 октября в становлении суверенного Казахстана.

«По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева День Республики вновь обрел статус национального праздника. Это решение неразрывно связано с новым этапом развития нашей страны. Оно открыло путь к переосмыслению истоков суверенитета и более глубокому пониманию его ценности», – сказал Ерлан Кошанов.

Председатель Қазақстан Халық Кеңесі также остановился на достижениях страны за годы независимости, отметив укрепление международного авторитета Казахстана и результаты социально-экономических преобразований. По его словам, сегодня Казахстан признан средней державой, активно участвующей в решении глобальных вопросов.

За последние семь лет в экономику страны привлечено 155 млрд долларов иностранных инвестиций. ВВП на душу населения достиг 15 тысяч долларов. За этот период введено в эксплуатацию 118 млн квадратных метров жилья, построено и отремонтировано 36,3 тысячи километров автомобильных дорог. Открыто более 1300 школ, 1483 детских сада и 1259 медицинских учреждений. В 2024 году агентство Moody’s присвоило Казахстану самый высокий в его истории рейтинг с прогнозом «Стабильный», который был подтвержден в этом году.

Говоря о ценностных основах развития государства, Ерлан Кошанов обратил внимание на принцип Президента «Единство – в многообразии», который служит важным ориентиром в укреплении общественного согласия.

«Единство – это когда, оставаясь разными, мы уважаем историю друг друга и вместе чувствуем ответственность за будущее своей страны. И чтобы это единство только крепло, чтобы страна была еще более сплоченная, важно опираться на общие нравственные ценности», – подчеркнул он.

По словам Председателя Халық Кеңесі, эти ценности созвучны инициативам Главы государства «Закон и Порядок», «Адал азамат» и «Таза Қазақстан», основанным на уважении к закону, справедливости и ответственности за будущее страны.

Далее Ерлан Кошанов подчеркнул вклад этнокультурных объединений в укрепление общественного доверия, сохранение межэтнического согласия и продвижение инициатив Президента. Созданная при Халық Кеңесі группа «Бірлік» позволит расширить это взаимодействие и активнее вовлекать представителей объединений в обсуждение общенациональных вопросов.

«С созданием Халық Кеңесі у вас появляется возможность активнее участвовать не только в вопросах межэтнического согласия, но и в решении общегражданских задач. Предлагать инициативы, поднимать вопросы, которые волнуют людей, участвовать в обсуждении решений, важных для всей страны. Именно для этого мы создаем группу «Бірлік», – сказал Ерлан Кошанов.

Работа группы будет сосредоточена на трех направлениях. Первое – участие этнокультурных объединений в решении общественно значимых вопросов с опорой на их опыт работы с населением. Второе – поддержка молодежных инициатив и вовлечение молодых людей в общественную жизнь. Третье – продвижение идей единства и согласия, в том числе через социальные сети и информационные проекты.

Отдельной частью встречи стало чествование граждан, внесших вклад в развитие страны. Ерлан Кошанов напомнил, что эта традиция имеет особое значение в преддверии Дня Республики.

«Сегодня Глава государства вручил высокие государственные награды ряду казахстанцев, среди которых есть и наши коллеги. Некоторые из вас получили награды лично из рук Президента. От всего сердца поздравляю всех вас. Это высокая оценка вашего неустанного труда на благо страны», – отметил он.

От имени Президента Ерлан Кошанов вручил государственные награды гражданам за активную гражданскую позицию и плодотворную работу в общественно-политической сфере.

Источник: https://halykkenesi.kz/ru/zhanalyqtar/memleket-basshysyny-atynan-haly-keesini-traasy-memlekettik-nagradalardy-tabystady

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