Стихи Илоны Шварцкопф — о любви и человеческих отношениях, времени и женской судьбе, радостях и потерях. Она пришла к поэзии в период больших перемен в жизни, а со временем нашла для неё разные формы — от книг и творческих встреч до видеостихотворений. За личными переживаниями и размышлениями автора стоит и удивительная история семьи, в которой переплелись немецкие, грузинские, украинские и русские корни, судьбы нескольких поколений и целая эпоха.

— Илона, когда в Вашей жизни появились стихи и что стало отправной точкой для творчества?

— Я пишу стихи с 1998 года. В моём творчестве переплетаются лирика, философские и гражданские размышления, любовная поэзия и произведения для детей. Пишу о жизни и любви, человеческих отношениях, женской судьбе, счастье, времени и памяти, поиске смысла и простых истинах, которые каждый из нас открывает для себя с годами. Я никогда не считала себя поэтом. Просто однажды почувствовала, что некоторые мысли и переживания легче выразить в стихах. Так, строчка за строчкой, постепенно начал складываться мой собственный поэтический мир. Первые стихи появились на рубеже веков, в период больших перемен в моей жизни. Я переезжала из Экибастуза в Астану, начинала профессиональную карьеру в Министерстве финансов, вышла замуж. Менялись обстоятельства, окружение, жизненные ориентиры. Именно тогда я впервые всерьёз задумалась о том, что такое жизнь, для чего мы приходим в этот мир и что оставляем после себя. Наверное, эти размышления и стали началом моего творчества.

— Ваши стихи не раз получали признание, а со временем появились и первые книги. Как складывалась Ваша творческая судьба?

— В 2004 году я участвовала в Международном фестивале творческой молодёжи «Шабыт», где была награждена грамотой за лучшее произведение. В 2012 году вышла моя первая книга — «Истории из жизни сороки». Это цикл стихотворных историй, в которых через образ сороки я с юмором и иронией рассказываю о женских характерах, человеческих отношениях и жизненных обстоятельствах. История этой героини началась ещё в 1998 году со стихотворения «Сорока и пингвин». Спустя годы мне захотелось узнать, как сложилась дальнейшая жизнь моей героини. Это совпало с завершением одного из самых важных этапов моей профессиональной деятельности. В течение пяти лет, работая директором департамента, я руководила разработкой законопроекта — от концепции до его подписания Главой государства. Это был непростой, но очень интересный и насыщенный период. Когда большая работа завершилась, вновь дала о себе знать моя сорока. Для меня она собирательный женский образ. Через её приключения и переживания мне хотелось с доброй иронией рассказать о том, что близко многим женщинам. В разные годы я также участвовала в литературных конкурсах «Поэт года», «Наследие» и «Антология русской поэзии». Мои произведения отмечались дипломами и наградами.

— В последние годы Ваше творчество всё чаще выходит за пределы книжных страниц. Вы пробуете новые форматы, выступаете перед аудиторией, создаёте поэтические видео. Как начался этот этап?

— Постепенно мне захотелось не только писать стихи, но и искать новые способы общения с читателями. Одним из интересных опытов стало участие в детском художественном мастер-классе: я читала свои стихотворения, а дети создавали по их мотивам рисунки. Было удивительно наблюдать, как одни и те же поэтические образы каждый ребёнок воспринимает по-своему. Я начала активно развивать свой YouTube-канал, где публикую видеостихотворения и поэтические истории. Мне интересно соединять слово, музыку, визуальные образы и собственное прочтение. В октябре состоялась моя творческая встреча «Уроки жизни» в Павлодарском филиале Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Это была возможность не просто прочитать стихи разных лет, но и поговорить со слушателями о любви, времени, человеческих отношениях и ценностях. Мне особенно дорог формат живого общения, когда между автором и аудиторией возникает атмосфера доверия и взаимопонимания.

— Илона, что вам известно о судьбах ваших предков?

— История моей семьи — это во многом история XX и начала XXI века, в которой переплелись судьбы разных народов, война, репрессии, разлуки и любовь. Во мне течёт немецкая, грузинская, украинская и русская кровь. За каждым из этих корней — своя история, порой трагическая, но каждая из них — о людях, которые находили в себе силы жить дальше. В 1918 году семья моей бабушки-немки, спасаясь от голода в Поволжье, на подводах и пешком добралась до Алтайского края, где основала село Камыши. В 1941 году шестнадцатилетнюю Берту отправили в трудовую армию. Сначала она работала в угольных шахтах Кемеровской области, затем её направили на лесоповал в Бурят-Монгольскую АССР. Там бабушка встретила моего деда — грузина, который тоже был репрессирован. У них родился сын — мой отец. Когда в начале 1950-х годов немцам разрешили возвращаться, бабушка с трёхлетним сыном отправилась обратно, в далёкую алтайскую деревню. Не менее непростой была судьба семьи по материнской линии. Моя бабушка была украинкой. В пятнадцать лет она оказалась под фашистской оккупацией. Росла без матери, много работала, пережила страх и лишения военного времени. Мои же родители, Наташа и Альберт, познакомились в Целиноградском железнодорожном техникуме. После его окончания выпускников распределили на работу в разные уголки Советского Союза. Так мама оказалась в незнакомом краю, где папа был единственным человеком, которого она знала. В 1973 году они поженились.

Папа прожил интересную и насыщенную жизнь: стал депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан первого созыва, Почётным железнодорожником. Его путь — от маленького мальчика, которого мать привезла из далёкой Бурятии, до государственного деятеля независимого Казахстана — заслуживает отдельного рассказа. Его нет с нами уже более двадцати трёх лет. Иногда я думаю, что Вторая мировая война в нашей семье продолжалась ещё долгие десятилетия — в воспоминаниях, пережитых обидах, в отношениях между людьми. Но, несмотря на всё, любовь оказалась сильнее исторических противоречий.

Я родилась в Советском Союзе, взрослела в период становления независимого Казахстана, более тридцати лет посвятила государственной службе. В 2026 году завершила этот этап жизни и открыла новую страницу — продолжила профессиональную деятельность как независимый эксперт и преподаватель. И всё это время рядом со мной была поэзия. Думаю, именно семейная история научила меня особенно чутко относиться к человеческим судьбам, размышлять о времени, любви, памяти, выборе и смысле жизни. Я всё чаще думаю, что история моей семьи могла бы стать основой большого романа. В нём нашлось бы место немецким переселенцам из Поволжья, репрессированным, шахтам Кузбасса, лесам Байкала, украинской деревне в годы оккупации, истории любви моих родителей и становлению независимого Казахстана. Но, наверное, почти у каждой семьи есть своя история, достойная романа. Именно из таких человеческих судеб и складывается большая история.

— Спасибо большое за интервью.

Олеся Клименко

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