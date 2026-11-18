Астанада елорда әкімдігінің «Руханият» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ұйымдастырған «Живой пример» ағартушылық жобасының мотивациялық кеші өтті. Кездесу мемлекеттік тілді насихаттауға, оны үйренудегі жеке жауапкершілікке және қазақ тілінің қоғамдық бірлікті нығайтудағы рөліне арналды.
Іс-шараның құрметті қонақтары қатарында Қазақстан Республикасы Құрылтайының депутаты Екатерина Смолякова, «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» АҚ басқарма төрағасының кеңесшісі Геннадий Шиповских, сондай-ақ Қазақстан Халық Кеңесінің өкілі Наталья Дементьева болды.
Кездесу барысында қатысушылар қазақ тілінің қоғамдық және кәсіби өмірдегі маңызын талқылап, мемлекеттік тілді меңгеру тәжірибелерімен бөлісті. Сонымен қатар қазақ тілінде сөйлеу күнделікті қарым-қатынастың табиғи бөлігіне айналуы үшін қолайлы тілдік ортаны қалыптастырудың маңыздылығы атап өтілді.
Наталья Дементьева мемлекеттік тілді үйренудегі жеке жауапкершілікке ерекше назар аударды. Оның айтуынша, тіл білу – парыз. Ал қазақ тілін меңгеру адамның өмірде және кәсіби қызметінде өзі көздеген деңгейге жетуіне мүмкіндік береді. «Живой пример» жобасының негізінде қазақ тілін меңгеріп, оны күнделікті өмірде қолданатын түрлі этнос өкілдерінің шынайы оқиғалары жатыр. Жоба кейіпкерлерінің жеке тәжірибесі этникалық тиесілілік мемлекеттік тілді үйренуге кедергі емес екенін, ал оны білу білім алуға, кәсіби дамуға және қоғам өміріне белсенді араласуға жаңа мүмкіндіктер ашатынын көрсетеді.
Көпэтносты Қазақстан үшін мұндай бастамалардың маңызы зор. Қазақ тілі – тек қарым-қатынас құралы ғана емес, сонымен қатар ортақ азаматтық бірегейлікті қалыптастыратын маңызды фактор. Мемлекеттік тілде еркін сөйлейтін адамдардың жеке үлгісі өзгелерді де қазақ тілін үйренуге ынталандырады.
Мотивациялық кеш қазақ тілін дамытуға бағытталған ағартушылық бастамалардың маңызын тағы бір мәрте көрсетті. Мемлекеттік тілді меңгеру – әр адамның жеке дамуына жол ашып қана қоймай, қоғамдағы өзара түсіністік пен бірлікті нығайтуға қосылатын үлес.
Валерия Штаудакер
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