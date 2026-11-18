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Северо-Казахстанская область, сохраняющая лидерство в зерновом производстве Казахстана и развивающая молочное животноводство, заинтересована в немецких технологиях, племенной генетике и современных решениях для агропромышленного комплекса. Рабочая поездка региональной делегации в Германию стала шагом к укреплению деловых связей и поиску новых направлений сотрудничества.

У Северо-Казахстанской области есть весомые основания для развития международного аграрного партнёрства.

В этом году местные аграрии намолотили 4,9 млн тонн зерна при урожайности 17 центнеров с гектара – это лучший показатель среди зерносеющих регионов Казахстана. Объём валовой продукции сельского хозяйства достиг 697,1 млрд тенге, инвестиции в отрасль составили 170,2 млрд тенге. За два года в регионе реализовано 44 инвестиционных проекта.

Особое направление региональной аграрной стратегии – молочное животноводство. Опыт Северо-Казахстанской области в создании молочно-товарных ферм получил высокую оценку Главы государства и стал основой для тиражирования в других регионах республики. В Казахстане уже реализован 71 проект таких ферм общей мощностью 462 тыс. тонн молока в год.

Теперь регион стремится дополнить производственный потенциал современными технологиями, повысить генетическое качество поголовья и расширить переработку сельскохозяйственного сырья. Именно поэтому Германия стала одним из ключевых направлений международного сотрудничества.

Немецкие технологии для казахстанских ферм

Делегация Северо-Казахстанской области во главе с первым заместителем акима Маратом Тасмаганбетовым посетила международную сельскохозяйственную выставку EuroTier 2026 в Ганновере – одну из ведущих мировых площадок в сфере животноводства.

Представители региона ознакомились с разработками компаний KAHL, Reinartz, SYLCO, Dairymaster, Moore и Haybuster. В центре внимания оказались роботизированные системы доения, автоматизированные кормораздатчики, оборудование для приготовления и распределения кормов, цифровые решения для управления животноводческими комплексами.

Для североказахстанских хозяйств такие технологии представляют практический интерес. Автоматизация позволяет повышать производительность труда, точнее контролировать процессы кормления и доения, рациональнее использовать ресурсы и снижать производственные издержки. В условиях расширения молочного производства это становится одним из важнейших факторов конкурентоспособности.

Отдельное внимание было уделено укреплению кормовой базы. На переговорах с представителями немецкой компании GEA рассмотрены современные решения по оснащению и автоматизации молочных ферм. С компанией BARENBRUG обсуждены возможности применения высокопродуктивных сортов люцерны, улучшения качества кормов и развития кормопроизводства.

Для региона с мощной зерновой базой развитие кормопроизводства имеет особое значение. Зерновое хозяйство и молочное животноводство могут стать взаимодополняющими звеньями единой аграрной экономики, обеспечивая более глубокую переработку продукции и увеличение добавленной стоимости.

Немецкая генетика – инвестиция в будущее

Одним из наиболее значимых результатов поездки стало подписание меморандума о сотрудничестве с немецкой племенной организацией MASTERRIND. Документ предусматривает взаимодействие в сфере молочного животноводства и улучшения генетического потенциала крупного рогатого скота.

Это направление имеет стратегическое значение для региона. Производительность современной молочной фермы зависит не только от оборудования и качества кормов, но и от генетических характеристик поголовья. Селекция, грамотное воспроизводство стада и использование передового племенного опыта позволяют последовательно повышать продуктивность животных и экономическую эффективность хозяйств.

Сотрудничество с MASTERRIND открывает перспективы для применения немецкого опыта в племенной работе и дальнейшего совершенствования молочного стада Северного Казахстана.

Для немецкой стороны это также возможность укрепить профессиональные и деловые связи с одним из наиболее динамично развивающихся аграрных регионов Казахстана.

Голландский опыт: новые возможности переработки

В рамках поездки делегация также посетила Нидерланды, где ознакомилась с технологиями автоматизации молочных ферм, в том числе с роботизированными системами доения Lely.

Особый интерес вызвало предприятие Royal Ten Kate в городе Грунло, специализирующееся на глубокой переработке шкур сельскохозяйственных животных и производстве пищевого коллагена. Здесь выпускают функциональный коллагеновый белок Collapro, применяемый в пищевой промышленности, в том числе при производстве мясной продукции.

Этот пример демонстрирует перспективы ещё одного направления – превращение побочного сырья животноводства в востребованную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Для Северо-Казахстанской области, располагающей значительной сельскохозяйственной базой, подобный опыт может представлять интерес при формировании новых перерабатывающих производств.

От зернового лидерства – к технологичному животноводству

В Северо-Казахстанской области уже действуют механизмы поддержки дальнейшего развития отрасли. Программа тиражирования опыта СКО, а также льготные кредитные программы «Береке» и «Игілік» со ставкой 6% годовых направлены на модернизацию действующих и создание новых животноводческих хозяйств.

Сочетание инвестиционной поддержки, международного сотрудничества и внедрения современных технологий создаёт условия для следующего этапа развития агропромышленного комплекса.

В перспективе область может укрепить позиции не только как один из крупнейших производителей зерна и молока в Казахстане, но и как регион с современными животноводческими комплексами, развитой переработкой и высокой технологической оснащённостью.

Для немецких компаний сотрудничество с Северным Казахстаном открывает возможности для продвижения оборудования, племенных решений, цифровых технологий и профессиональных компетенций на перспективном рынке.

Главный результат поездки будет определяться тем, насколько быстро достигнутые договорённости превратятся в конкретные проекты. Но направление уже обозначено: немецкие технологии и казахстанский аграрный потенциал способны стать основой долгосрочного взаимовыгодного партнёрства.

Андрей Кратенко

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