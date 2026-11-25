Как заинтересовать молодёжь историей семьи? Как сделать изучение родного языка живым и увлекательным, а традиции – частью повседневной жизни? И как помочь человеку почувствовать себя частью сообщества, даже если он оказался в другой стране? Эти вопросы объединяют общественные организации немцев в Казахстане и Германии. Найти ответы на них, познакомиться с опытом коллег и обсудить новые подходы к работе смогли представители из Уральска во время образовательной поездки в Германию.

Читать далее: https://wiedergeburt-kasachstan.de/partnyorstvo-v-dejstvii-uraltsy-v-germanii/

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