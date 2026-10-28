Первый проректор Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова Диляра Кайдарова входит в состав Комитета общественного согласия и общенационального единства Қазақстан Халық Кеңесі. В интервью DAZ Диляра Радиковна рассказала о приоритетах работы Комиссии по вопросам спорта и военно-патриотического воспитания, развитии медицинского образования, роли массового спорта в укреплении здоровья населения и значении профилактики заболеваний.

— Диляра Радиковна, что для вас означает вхождение в состав Қазақстан Халық Кеңесі?

— Для меня вхождение в состав Қазақстан Халық Кеңесі — это прежде всего большая ответственность и возможность внести практический вклад в решение вопросов, имеющих непосредственное значение для благополучия наших граждан.

Особую значимость для меня имеет участие в работе комиссии по вопросам спорта и военно-патриотического воспитания. Развитие массового спорта, популяризация здорового образа жизни и укрепление патриотических ценностей — важные составляющие устойчивого развития нашего общества.

Моя профессиональная деятельность на протяжении многих лет связана с медициной, наукой, образованием и развитием онкологической службы Казахстана. Этот опыт позволяет мне рассматривать вопросы физического здоровья, профилактики заболеваний и воспитания молодёжи как взаимосвязанные направления.

Убеждена, что объединение усилий государства, образовательных учреждений, медицинского сообщества и общественных организаций позволит выработать эффективные инициативы, направленные на укрепление здоровья нации и воспитание патриотизма. Именно в этом я вижу свою основную задачу как члена Халық Кеңесі.

— Как новый орган может содействовать решению общественно значимых вопросов, в частности в сфере здравоохранения?

— Эффективный диалог между государством и обществом начинается с готовности слышать друг друга. Особенно это важно в сфере здравоохранения, поскольку вопросы здоровья затрагивают каждого человека.

На мой взгляд, наиболее эффективными механизмами являются регулярные общественные обсуждения, встречи с населением в регионах, экспертные консультации и системная работа с обращениями граждан.

При этом важно не ограничиваться обсуждением проблем. Каждое значимое предложение должно проходить путь от общественной инициативы до конкретного решения, а граждане должны видеть результаты этой работы.

В вопросах здравоохранения особое значение имеет взаимодействие с медицинскими университетами, научными организациями, практикующими врачами и пациентскими сообществами. Такой подход позволяет принимать решения, основанные одновременно на научных данных, профессиональном опыте и реальных потребностях населения.

Не менее важным направлением является повышение медицинской грамотности. Люди должны иметь доступ к достоверной и понятной информации о профилактике заболеваний, возможностях ранней диагностики и получении медицинской помощи.

— Какие изменения сегодня необходимы в подготовке будущих врачей с учётом развития технологий и новых требований к здравоохранению?

— Здравоохранение развивается стремительными темпами. Искусственный интеллект, цифровые технологии, молекулярная диагностика и персонализированная медицина меняют подходы к диагностике, лечению и профилактике заболеваний. Соответственно, должна меняться и система подготовки медицинских кадров.

Сегодня недостаточно дать будущему врачу только фундаментальные теоретические знания. Необходимо формировать клиническое мышление, навыки принятия решений, способность работать с современными технологиями и постоянно обновлять профессиональные компетенции.

Особое значение имеет практико-ориентированное обучение. Студенты должны получать клинический опыт на ранних этапах подготовки, работать в междисциплинарных командах и понимать реальные потребности системы здравоохранения.

При этом нельзя забывать, что медицина — это прежде всего работа с человеком. Эмпатия, профессиональная этика, ответственность и умение общаться с пациентом остаются не менее важными, чем владение новейшими технологиями.

Медицинские университеты должны не только обеспечивать качественное образование, но и развивать науку, интегрировать обучение с клинической практикой и участвовать в формировании кадрового потенциала страны. Задача государства — создавать условия для современной подготовки специалистов, развития клинических баз, поддержки преподавателей и профессионального роста молодых врачей.

Сильная система здравоохранения начинается с качественного медицинского образования. Поэтому инвестиции в эту сферу — это инвестиции в здоровье населения и будущее страны.

— Насколько важна ранняя диагностика в борьбе с онкологическими заболеваниями? Что необходимо сделать, чтобы граждане ответственнее относились к профилактическим обследованиям?

— За годы работы в онкологии я неоднократно убеждалась, насколько важную роль играет своевременная диагностика. Многие онкологические заболевания, выявленные на ранних стадиях, значительно лучше поддаются лечению, а у пациентов появляется больше возможностей для сохранения качества жизни.

В Казахстане действуют государственные программы скрининга рака молочной железы, шейки матки и колоректального рака. Однако наличие программ само по себе недостаточно. Необходимо, чтобы граждане понимали их значение и регулярно проходили профилактические обследования.

Многие обращаются за медицинской помощью только при появлении выраженных симптомов. Между тем ряд онкологических заболеваний на ранних стадиях может протекать бессимптомно. Поэтому важно последовательно информировать людей о возможностях профилактики и значении регулярных обследований. Начинать такую работу следует ещё в школах и университетах, привлекая средства массовой информации, медицинских специалистов и общественные организации.

Особое внимание необходимо уделять сельским регионам, где доступ к специализированной диагностике может быть ограничен. Здесь важны развитие мобильных диагностических комплексов, совершенствование маршрутизации пациентов и повышение доступности обследований.

Большую роль играют и общественные инициативы, в том числе мероприятия в рамках международной кампании «Розовый октябрь». Это информационные встречи, лекции специалистов, дни открытых дверей и бесплатные консультации онкологов-маммологов, которые помогают повысить осведомлённость о раке молочной железы и напомнить о важности своевременного обследования.

Но самое главное — сформировать понимание того, что забота о здоровье должна быть не разовой акцией, а частью повседневной жизни. Профилактика и ранняя диагностика должны стать нормой, а не исключением. Именно такой подход позволит нам постепенно перейти от преимущественного лечения заболеваний к сохранению здоровья и предупреждению их развития.

— По каким результатам через год можно будет оценить эффективность работы Қазақстан Халық Кеңесі?

— Эффективность деятельности любого общественного института должна оцениваться прежде всего по конкретным результатам, а не по количеству проведённых заседаний и обсуждений.

В настоящее время наша комиссия по спорту и военно-патриотическому воспитанию составила план мероприятий, определила основные направления работы и приоритетные задачи. Деятельность будет осуществляться в соответствии с утверждённым графиком, а по итогам первого года мы представим отчёт о проделанной работе, реализованных инициативах и достигнутых результатах.

При оценке эффективности важно будет понять, какие инициативы получили практическое продолжение, какие предложения были учтены при принятии государственных решений и насколько активно граждане участвовали в обсуждении вопросов, затрагивающих их интересы.

При этом важно понимать, что системные изменения требуют времени. За один год невозможно решить все накопившиеся вопросы, однако вполне реально заложить основу для дальнейшей работы и добиться первых результатов.

Для меня главным показателем эффективности Совета станет укрепление доверия между государством и обществом. Граждане должны видеть, что их мнение учитывается, а общественные инициативы приводят к конкретным изменениям, направленным на благополучие граждан Казахстана.

Интервью: Екатерина Лойченко.

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