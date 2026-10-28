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С Оскаром Эргардовичем Вальтером мы познакомились на одном из научных мероприятий, посвященных истории и культуре этнических немцев на постсоветском пространстве. Оскар Эргардович – человек удивительной эрудиции и феноменальной памяти, бережно хранящий воспоминания о событиях, постепенно уходящих в прошлое. Особое место в наших разговорах занимала история волынских немцев, насильственно переселенных в Северный Казахстан в 1936 г. Как исследовать судьбу этой группы, если большинство ее потомков в конце 1990-х – начале 2000-х гг. покинули страну, а в казахстанских архивах сохранилось крайне мало документов? Ответом стала монография О. Вальтера «Леонидовка. Историческая хроника волынского поселения в Казахстане (1936–2006)», вышедшая на немецком языке в 2021 г. в Луцке (Украина). Её научным консультантом выступил известный специалист по истории немцев Волыни, к.и.н., доцент Луцкого национального технического университета М. Костюк.

Книга выходит за рамки традиционной краеведческой хроники. Автор объединяет архивные документы, воспоминания бывших жителей, опросные листы, материалы устной истории и уникальную коллекцию фотографий. Благодаря комплексному подходу история небольшого североказахстанского села становится исследованием судьбы целого этнического сообщества. Значительная часть издания посвящена истории немецкой колонизации Волыни, формированию сельских общин, развитию земледелия, ремесел, торговли, школьной и церковной жизни в XIX – начале XX в. Рассматриваются и трагические события Первой мировой войны, когда волынские немцы подверглись депортации на восток Российской империи.

Особую ценность представляют «ликвидационные списки» 1915 г., позволившие восстановить сведения о предках будущих жителей Леонидовки: именах владельцев, размерах земельных участков, характере землепользования, жилых и хозяйственных постройках. Таким образом, история отдельных семей прослеживается еще до их переселения в Казахстан.

6 октября 1936 г. первые сто семей немецких и польских спецпереселенцев прибыли из Волыни в безлюдную казахстанскую степь. Им предстояло начинать жизнь практически с нуля, преодолевая суровый климат, отсутствие привычной инфраструктуры, ограничения свободы передвижения и тяжелые бытовые условия. Постепенно здесь возникло новое поселение – Леонидовка. Автор подробно рассказывает о первых годах существования села, коллективизации, трудармии, репрессиях, отмене комендантского надзора, религиозной жизни и последующей миграции жителей в Германию.

Одно из главных достоинств книги – внимание к человеческим судьбам. За статистикой депортаций, спецпоселений и трудовой мобилизации стоят конкретные люди, их семьи, места рождения и жизненные обстоятельства. В многочисленных приложениях собраны сведения о семьях основателей Леонидовки и позднейших переселенцев, биографические справки, данные о репрессированных и мобилизованных в трудармию, а также информация о родных деревнях волынских немцев. По сути, перед читателем не только история населенного пункта, но и своеобразная коллективная родословная книга, особенно ценная для потомков переселенцев и исследователей генеалогии.

Книга появилась в момент, когда непосредственных свидетелей событий становится все меньше, а места, связанные с историей переселенцев, утратили немецкое население. О. Вальтер сохраняет то, что невозможно восстановить только по официальным документам: живой голос, семейную память и личную связь с местом, ставшим для нескольких поколений родиной.

История Леонидовки позволяет глубже понять этнодемографические и этнокультурные процессы, происходившие с немцами Казахстана в XX в. Волынские переселенцы принесли с собой историческую память, религиозные традиции, семейную культуру и хозяйственный опыт. В новых условиях эти элементы постепенно трансформировались во взаимодействии с другими группами немецкого населения и многонациональным окружением Казахстана.

Монография О. Вальтера – важный источник для исследователей истории волынских немцев, спецпереселений и трудармии, генеалогов и потомков жителей Леонидовки. Ее главное значение – в сохранении памяти о людях, насильственно переселенных в казахстанскую степь, создавших здесь свой дом и спустя десятилетия уехавших за пределы страны. Благодаря этой книге их история не исчезла.

Юлия Подопригора

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