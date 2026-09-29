В своем выступлении на церемонии награждения Глава государства подчеркнул значительный вклад Президента Франка-Вальтера Штайнмайера в укрепление сотрудничества между Казахстаном и Германией.

– Ваше мудрое руководство, принципиальный подход и неизменная приверженность диалогу и единству снискали Вам глубокое уважение и способствовали укреплению доверия и сотрудничества Германии с партнерами по всему миру. Сегодня Германия – одна из наиболее динамичных и инновационных стран, задающая высокие стандарты в промышленности, науке и технологиях и вносящая значительный вклад в формирование будущего мировой экономики, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль Франка-Вальтера Штайнмайера в развитии двусторонних отношений.

– Мы высоко ценим Вас, г-н Президент, как верного и надежного друга Казахстана и выдающегося государственного деятеля международного уровня. Учитывая Ваш значительный личный вклад в укрепление уз дружбы между Казахстаном и Германией и наращивание нашего взаимодействия, я с большим удовольствием вручаю Вам высшую государственную награду Республики Казахстан – орден «Алтын Қыран». Примите его как знак особого уважения и искренней благодарности казахского народа, – заявил Глава государства.

В свою очередь Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что неизменно уделяет особый интерес и внимание Центральной Азии.

– Казахстан и его народ имеют большое значение для меня. Полагаю, что наши страны могут вместе достичь еще большего. Я всегда с теплотой вспоминаю свои визиты в Казахстан. Уверен, что наши дружественные отношения будут долгосрочными и нерушимыми, – сказал Президент.

Источник: https://akorda.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-nagradil-prezidenta-federativnoy-respubliki-germaniya-ordenom-altyn-kyran-2985148

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