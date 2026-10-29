Внедрение искусственного интеллекта становится важным направлением развития современного производства, открывая новые возможности для повышения эффективности и оптимизации бизнес-процессов. АО «ГОЛД ПРОДУКТ» уже применяет цифровые инструменты для анализа продаж, управления товарными запасами и планирования поставок, а также изучает перспективы использования ИИ в точном управлении виноградниками. О том, как новые технологии меняют подходы к работе и какие конкурентные преимущества они могут дать казахстанским производителям, Deutsche Allgemeine Zeitung рассказал акционер компании Вальдемар Вегелин.

– Вальдемар Егорович, «ГОЛД ПРОДУКТ» – компания с большой историей и серьёзными производственными мощностями. Сегодня искусственный интеллект становится частью современного бизнеса. Насколько, на Ваш взгляд, важно для такого крупного производителя идти в ногу со временем и внедрять новые цифровые технологии?

– Прежде всего хочу поблагодарить Вас, Олеся, за интересные и очень актуальные вопросы. На мой взгляд, искусственный интеллект открывает огромные возможности практически для всех отраслей экономики. Он позволяет ускорять процессы, анализировать значительно большие объёмы информации и принимать более обоснованные управленческие решения.

Мы уже привыкли к тому, что роботы помогают нам в повседневной жизни: убирают дома, стригут газоны, выполняют различные бытовые задачи. И зачастую даже не задумываемся, насколько глубоко новые технологии уже вошли в современную жизнь. Для нашей компании внедрение искусственного интеллекта – одно из важных направлений развития. Конечно, не всегда удаётся двигаться с той скоростью, с которой развиваются технологии, но мы стараемся не отставать. Мы организовали обучение сотрудников работе с различными инструментами искусственного интеллекта.

И здесь хочу откровенно отметить интересный момент: первоначально даже некоторые наши топ-менеджеры относились к этому без особого энтузиазма. Сегодня ситуация меняется, поскольку люди начинают видеть конкретные результаты. Например, анализ пяти-восьми больших таблиц, на подготовку и изучение которых раньше уходило несколько рабочих дней, сегодня в отдельных случаях можно выполнить за 5-10 минут и получить основные выводы на одной странице. Однако здесь есть два принципиальных момента. Первый – необходимо уметь правильно поставить задачу. Второй – понимать, что искусственный интеллект пока допускает ошибки, поэтому его результаты обязательно требуют проверки. Но даже с учётом этого повышение производительности интеллектуального труда уже сегодня впечатляет.

– В каких направлениях деятельности Вы уже используете искусственный интеллект?

– Мы уже достаточно активно используем искусственный интеллект как инструмент поддержки наших специалистов и руководителей. Один из примеров – управление товарными запасами и планирование остатков и контроль продаж. Мы анализируем остатки продукции у наших дистрибьюторов, динамику реализации и на основании этих данных формируем планы дальнейших поставок. Особенно интересные перспективы мы видим в сельском хозяйстве, прежде всего в управлении нашими виноградниками. Сегодня мы постепенно переводим в цифровой формат результаты анализов почвы, состояния виноградной лозы и листьев, данные о внесённых удобрениях, обработках и поливах. Объединяя эту информацию, искусственный интеллект помогает выявлять закономерности, оценивать результаты проведённых агротехнических мероприятий и формировать рекомендации для отдельных виноградных участков.

Пока мы работаем преимущественно на уровне отдельных полей, но наша цель – перейти к значительно более точному управлению, вплоть до небольших участков внутри каждого виноградника. Более того, сейчас пользуемся и изучаем дальнейшую возможность сотрудничества со швейцарской компанией, которая использует спутниковые снимки для мониторинга сельскохозяйственных земель. Такие технологии позволяют оценивать состояние растительности, выявлять участки с возможным дефицитом влаги и точнее планировать полив. Для нас это особенно важно, поскольку виноградарство требует постоянного внимания к состоянию почвы, растений и рациональному использованию воды.

Я убеждён, что сочетание практического опыта наших агрономов, качественных данных и возможностей искусственного интеллекта позволит существенно повысить эффективность работы.

– Как Вы считаете, способен ли искусственный интеллект стать конкурентным преимуществом для казахстанских производителей? Что важнее всего для компании сегодня: внедрять новые технологии как можно быстрее или тщательно оценивать их практическую пользу для бизнеса?

– Безусловно, искусственный интеллект способен стать серьёзным конкурентным преимуществом, причём не только для крупных международных компаний, но и для казахстанских производителей.

Мы наблюдаем невероятную скорость развития этих технологий. Решения, которые ещё два-три месяца назад считались передовыми, сегодня могут уже уступать новым разработкам. Крупнейшие мировые компании инвестируют колоссальные средства в развитие искусственного интеллекта, и этот процесс будет только ускоряться.

Я считаю, что казахстанским предпринимателям необходимо смелее осваивать новые возможности, активнее обучать сотрудников и постепенно внедрять искусственный интеллект во все направления, где он способен принести практическую пользу.

При этом я не сторонник внедрения технологий исключительно ради того, чтобы компания выглядела современной. Каждое решение должно давать понятный результат: экономить время, снижать затраты, повышать качество продукции или улучшать управление.

Но и слишком долго наблюдать со стороны нельзя. Через два-три года, а тем более через пять лет бизнес-среда может измениться настолько существенно, что компаниям, которые сегодня не начинают эту работу, будет очень трудно наверстать упущенное.

Моя позиция проста: не нужно ждать, пока искусственный интеллект станет совершенным. Нужно уже сегодня учиться правильно с ним работать, использовать доступные решения и постепенно расширять их применение с учётом финансовых возможностей компании. Именно такого подхода мы придерживаемся в «ГОЛД ПРОДУКТ».

– Вальдемар Егорович, спасибо большое Вам за интервью.

Интервью: Олеся Клименко.

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