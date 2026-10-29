В преддверии Дня Республики Казахстан государственными наградами отмечены казахстанцы, внёсшие значительный вклад в укрепление общественного согласия и развитие страны. Орден «Ел бірлігі» получил исполнительный директор ОФ «Республиканское этнокультурное объединение казахстанских немцев» Дмитрий Редлер, а орденом «Парасат» награждён генеральный директор ТОО «Азия-Тарангул» Петр Гольцер. Высокие государственные награды лично вручил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

День Республики занимает особое место в истории Казахстана. 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете, ставшая важным шагом на пути к независимости страны. Сегодня этот праздник объединяет граждан разных этносов и поколений, напоминая об общей ответственности за настоящее и будущее Родины.

По традиции к национальному празднику приурочено вручение государственных наград гражданам, добившимся значительных результатов в профессиональной и общественной деятельности.

Выступая на торжественном мероприятии, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значение суверенитета, общественного согласия и единства народа. Он отметил, что именно сплочённость общества и совместные усилия граждан позволяют Казахстану преодолевать трудности, осуществлять преобразования и уверенно двигаться вперёд.

«Уважение к людям труда, которые приумножают авторитет нашей страны, – один из незыблемых приоритетов государственной политики», – подчеркнул Президент.

Среди награждённых – Дмитрий Редлер, исполнительный директор ОФ «Республиканское этнокультурное объединение казахстанских немцев». Он удостоен ордена «Ел бірлігі» («Единство страны») за вклад в укрепление общественного согласия и межэтнических отношений. Эта награда отражает значимость работы, направленной на развитие взаимопонимания между представителями разных этносов и сохранение атмосферы доверия в казахстанском обществе.

Орденом «Парасат» («Благородство») отмечен Пётр Гольцер, генеральный директор ТОО «Азия-Тарангул». Высокая государственная награда стала признанием его профессиональной деятельности и вклада в развитие страны. Работа предприятий и их руководителей, наряду с трудом специалистов различных отраслей, составляет важную часть экономического и социального развития Казахстана.

Обе награды объединяет общая идея: признание заслуг людей, которые своим трудом и деятельностью вносят вклад в жизнь страны. Казахстанские немцы, как и представители других этносов, участвуют в развитии экономики, науки, культуры, образования и общественной жизни, сохраняя при этом свои исторические корни и традиции.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, сохранение и укрепление государственности – священный долг каждого гражданина. А благополучие страны складывается из ежедневного труда, ответственности и стремления людей работать ради общего будущего.

Олеся Клименко

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