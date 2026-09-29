Программу официального визита Главы государства в Федеративную Республику Германия открыла встреча с руководителями ведущих деловых ассоциаций и финансовых институтов.

Касым-Жомарт Токаев обсудил с участниками встречи перспективы объединения германских финансов, экспертного опыта и инструментов управления рисками с ресурсами и транспортным потенциалом Казахстана.

Президент заявил о стремлении нашей страны стать надежным партнером Германии в Центральной Азии и на евразийском пространстве.

– Хотел бы подчеркнуть, что Германия пользуется глубоким уважением моего народа и имеет превосходную репутацию в Казахстане. Дисциплина вашего банковского сектора, высочайшее качество инженерных решений, а также устойчивость малого и среднего бизнеса (Mittelstand) – это именно те качества, которые мы стремимся внедрить в нашу экономику в процессе модернизации и технологической трансформации. ФРГ является одним из наших ключевых партнеров в Европе. Казахско-германское сотрудничество является неотъемлемой частью взаимодействия Казахстана с Европейским Союзом – нашим крупнейшим торговым и инвестиционным партнером. Мы вместе проделали большой путь, но потенциал нашего экономического партнерства далеко не исчерпан. Казахстан готов вывести его на качественно новый уровень, – сказал Глава государства.

Президент проинформировал участников встречи, что Агентство S&P недавно повысило суверенный рейтинг Казахстана до уровня BBB со «стабильным» прогнозом. Аналогичную оценку подтвердило и агентство Fitch. По его словам, за последнее десятилетие наша страна также создала самую передовую цифровую и финансовую экосистему в регионе.

– Институты развития играют активную роль в финансировании нашей экономики. В прошлом году общий объем предоставленной ими поддержки составил 20 млрд долларов. На протяжении многих лет БРК финансировал ключевые проекты в сферах промышленности, энергетики и транспортной инфраструктуры Казахстана при поддержке немецких финансовых институтов, привлекая более 1,2 млрд долларов от Deutsche Bank, Helaba, LBBW, Commerzbank, KfW и других организаций, – подчеркнул Глава государства.

Президент предложил создать Казахстанско-германскую инвестиционно-финансовую платформу.

– Такая платформа позволит объединить германский и европейский капитал с казахстанским софинансированием, гарантиями и механизмами распределения рисков, а холдинг «Байтерек» обеспечит структурирование проектов. Мы приветствуем участие германских институтов экспортного кредитования и страхования инвестиций наряду с международными финансовыми организациями, уже работающими в нашей стране. В этом контексте нужно особо отметить значение, которое мы придаем сотрудничеству с компанией Euler Hermes, уже осуществляющую деятельность в Казахстане, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, приоритетное внимание следует уделить взаимодействию в сфере критически важных материалов. Казахстан заинтересован в сотрудничестве с Фондом сырьевого обеспечения Германии и продвижении проектов, соответствующих критериям для получения гарантий UFK и способствующих укреплению надежности поставок сырья для германской промышленности.

Кроме того, важной представляется модернизация энергетического и промышленного секторов, включая развитие возобновляемых источников энергии и «зеленого» водорода. Во всех этих отраслях имеется значительный потенциал для сотрудничества между Европейским инвестиционным банком и Банком развития Казахстана при участии германского капитала.

В качестве еще одного приоритета в выступлении было названо создание казахско-германского партнерства в сфере цифровых инноваций и искусственного интеллекта.

– Мы приглашаем германские компании задействовать свой потенциал в таких сферах, как технологии для центров обработки данных, энергоэффективность, облачная инфраструктура и кибербезопасность. Еще одним перспективным направлением является финтех. Высокий уровень развития цифровой финансовой экосистемы Казахстана обеспечивает возможность создания передовых платежных решений и технологий токенизации на внутреннем рынке с их последующим масштабированием на весь регион, – сказал Глава государства.

Следующим направлением сотрудничества, по мнению Касым-Жомарта Токаева, является развитие Alatau City, призванного стать «воротами» для более широкого участия немецкого финансового сектора в экономике Казахстана.

– Этот проект представляет собой первый в Центральной Азии «умный город», изначально спроектированный с учетом всех требований цифровой эпохи. Он может стать практическим связующим звеном между немецким институциональным капиталом и инвестиционными возможностями Казахстана. Уверен, что Alatau City станет новым центром притяжения талантов, технологий и бизнеса во всей Евразии, – считает Президент.

В завершение Президент подчеркнул, что Казахстан и Германия, опираясь на высокий уровень политического диалога, обладают всеми необходимыми возможностями для формирования тесного финансового, технологического и инвестиционного партнерства. Главная цель – не просто увеличить приток капитала, а совместно создать новые отрасли и точки долгосрочного роста.

Глава государства заверил, что Казахстан и впредь будет обеспечивать благоприятные и предсказуемые условия для инвесторов, защищать их права и поддерживать стратегически важные проекты.

На мероприятии также выступили управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс, управляющий директор Германской торгово-промышленной палаты (DIHK) Елена Мельников, член правления Федерального союза германской промышленности (BDI) Вольфганг Нидермарк, генеральный директор German Water Partnership Борис Грайфенедер, член правления группы KfW Мелани Кер, член правления Deutsche Bank AG Александр фон цур Мюлен, член правления Euler Hermes AG Эдна Шёне, управляющий директор AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH Марк Венчик.

Источник: https://www.akorda.kz/ru/prezident-vstretilsya-s-rukovoditelyami-germanskih-ekonomicheskih-associaciy-i-finansovyh-institutov-2985427

Поделиться

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia