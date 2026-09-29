В рамках визита в Берлине запланированы переговоры с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и Федеральным канцлером Фридрихом Мерцем.

Стороны обсудят перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Германией.

Кроме того, в ходе визита Касым-Жомарт Токаев посетит Мюнхен.

Также запланированы встречи Касым-Жомарта Токаева с руководителями ведущих германских компаний, финансовых институтов, ректорами вузов и руководителями научных институтов Германии.

Глава государства примет участие в бизнес-форуме в Берлине и технологическом бизнес-форуме в Мюнхене.

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