В Берлине состоялась встреча Евгения Больгерта, депутата Курултая и председателя Попечительского совета Общественного фонда «Республиканское этнокультурное объединение казахстанских немцев», с д-ром Берндом Фабрициусом, Уполномоченным Федерального правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств.

Евгений Больгерт прибыл в Германию в составе делегации в рамках официального визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Федеративную Республику Германия.

В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления дальнейшего развития немецкого сообщества Казахстана. Одним из ключевых вопросов стало развитие языковых программ, расширение возможностей для изучения немецкого языка и его практического использования.

Отдельное внимание было уделено развитию инфраструктуры организации как в столице, так и на региональном уровне. Стороны обсудили создание условий для успешной реализации программы поддержки и дальнейшего укрепления материальной и организационной базы, отвечающей актуальным потребностям немецкого сообщества.

Важной темой разговора стали планируемые мероприятия и проекты. В частности, был обсуждён проект открытия Казахстанско-немецкой школы. Новый образовательный проект рассматривается как перспективное направление для расширения возможностей изучения немецкого языка и укрепления гуманитарных связей между Казахстаном и Германией.

В заключение Евгений Больгерт выразил благодарность немецкой стороне за многолетнюю поддержку проектов, реализуемых в различных направлениях, отметив их важность для дальнейшего развития немецкого сообщества Казахстана.

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