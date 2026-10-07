Первое заседание Комитета общественного согласия и общенационального единства Қазақстан Халық Кеңесі под председательством Марата Азильханова состоялось сегодня. Основным вопросом повестки стало распределение членов Халық Кеңесі по отраслевым комиссиям. В заседании принял участие заместитель Председателя Қазақстан Халық Кеңесі – Руководитель Секретариата Канатбек Жайсанбаев.

Открывая встречу, Марат Азильханов подчеркнул ключевую роль Комитета в объединении общественного и экспертного потенциала для содействия решению актуальных задач страны. Чтобы эта работа носила системный характер, члены Қазақстан Халық Кеңесі распределились по отраслевым комиссиям. Такой шаг призван выстроить эффективный формат диалога между государством и обществом.

Комиссию по вопросам развития культуры и гражданской идентичности, как было утверждено на заседании, возглавил Рауан Кенжеханулы. Руководителем Комиссии по вопросам общенационального единства стала Наринэ Микаелян, а Комиссии по вопросам спорта и военно-патриотического воспитания – Ислам Байрамуков. Четвертую Комиссию – по вопросам правовой культуры и медиации возглавил Мади Мырзагараев.

Обсудили стороны и механизмы взаимодействия Комитета с государственными структурами, институтами гражданского общества и Секретариатом Совета. Главным фокусом стало повышение общественных предложений через экспертную оценку в профильных комиссиях и рабочих группах с привлечением профильных специалистов.

Логичным продолжением обсуждения стал проект Плана работы Комитета на 2026–2027 годы. Документ задает масштабный вектор на ближайший период и предусматривает проведение экспертных встреч, широких общественных обсуждений и расширенных заседаний. Первым практическим шагом к наполнению этого плана стали предложения членов Халық Кеңесі.

В рамках реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева о развитии казахского языка как важнейшем факторе общенациональной консолидации и укрепления государственности своими идеями поделился Рауан Кенжеханулы.

«Наряду с казахской литературой мы должны создать условия для перевода на казахский язык и пропаганды произведений мировой литературы, в том числе литературного и культурного наследия других этносов, проживающих в Казахстане. Такая работа позволит расширить кругозор читателя и познать многообразие культурного наследия страны через государственный язык», – сказал он.

Продолжая тему языковой политики, Ольга Спирина представила проект, направленный на устранение методических барьеров в обучении казахскому языку как неродному. Указав, что школьные программы не дают свободного владения речью, она предложила создать рабочую группу из методистов и педагогов, чтобы полностью пересмотреть учебные подходы, внедрить четкие критерии оценки и поддержать учителей.

Ирина Соловьева акцентировала внимание на модернизации сферы культуры, предложив внедрять цифровые технологии и интерактивные форматы для привлечения молодежи в музеи. Главным инструментом такой работы она назвала развитие меценатства и социального партнерства с бизнесом. По мнению спикера, поддержка культуры со стороны предпринимателей должна стать одним из приоритетов, напрямую влияющим на развитие человеческого капитала.

Сформированный пул предложений и инициатив, как было отмечено в ходе заседания Комитета, пройдет экспертную оценку в отраслевых комиссиях и станет практическим вкладом в реализацию задач Первой сессии Халық Кеңесі.

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