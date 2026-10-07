Собственный корреспондент DAZ в Германии, автор книг, член Союза журналистов Казахстана Елена Пашке стала лауреатом Международного конкурса слова и искусства им. М.З. Моргулиса (Флорида, США).

В конкурсе приняли участие поэты и писатели из 29 стран мира: Казахстана, Германии, России, США, Австралии, Японии, Канады, Аргентины, Германии, Египта, Китая, Финляндии и др.

По словам организаторов, выбор жюри был непростым. Среди 47 участников были действительно талантливые работы, и за каждым произведением стоял человек, его история, его чувства и его особый взгляд на мир.

И все же жюри под председательством известного писателя Анатолия Стеклова, как и обещало, объявило результаты до 23:59 именно 1 октября по времени Нью-Йорка. Конечно, время на разных континентах разное, но в условленную дату в финал вышли 32 человека, в том числе и казахстанские авторы. Возможно их даже больше, чем указано в официальных списках, потому что среди финалистов и лауреатов много уроженцев из Казахстана, которые сейчас живут и работают в других странах.

— Мне прислал положение о конкурсе один из участников встреч литературного общества российских немцев в Германии, буквально в один из финальных дней подачи материалов, — говорит лауреат конкурса Елена Пашке. — Решила сразу же отправить свои стихи и эссе, посвященное моему необычному хобби — на протяжении более 20-ти лет я коллекционирую национальные платья, которые привожу из разных стран из путешествий, командировок. Родившись в интернациональной семье на Востоке Казахстана (папа у меня немец, мама кореянка), много лет была в рядах разных этнокультурных объединений республики, в том числе немецкого общества «Видергебурт». Именно эта моя работа и была отмечена номинацией CULTURAL HERITAGE — Культурное наследие и опубликована в федеральном журнале.

Вместе с тем из разных уголков мира пришли стихи, рассказы, воспоминания, фотографии, музыка, рисунки и другие произведения.

И вдруг между этими людьми возникло пространство общения!

Это и есть самый главный итог данного конкурса.

Напомним, 1 октября американскому писателю, богослову и общественному деятелю, создавшему концепцию «Духовной дипломатии» Михаилу Зиновьевичу Могулису исполнилось бы 85 лет. Он внёс огромный вклад в укрепление дружбы, мира и согласия между людьми разных конфессий, народов, континентов.

DAZ

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