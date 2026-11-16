12 ноября в Қазақстан Халық Кеңесі состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданского участия и волонтерства при Комитете по развитию общественных инициатив.

Участники заседания рассмотрели предложения членов Комиссии, направленные на развитие гражданского общества, совершенствование механизмов общественного контроля, поддержку общественных объединений, защиту прав граждан, а также расширение возможностей участия детей и молодежи в общественной жизни.

Всего на рассмотрение Комиссии поступило 51 инициатива и предложений, охватывающих различные направления общественной и социальной жизни. Среди них – законодательные инициативы, предложения по совершенствованию деятельности государственных и общественных институтов, а также конкретные социальные проекты.

Отдельное внимание было уделено вопросам повышения эффективности общественного контроля. Алтынай Кобеева представила комплекс предложений, предусматривающих совершенствование механизмов взаимодействия общественных организаций и государственных органов. В частности, предложено внедрить публичный учет общественных рекомендаций и результатов их рассмотрения, усилить ответственность государственных органов за предоставление обратной связи, а также предусмотреть меры поддержки организаций, осуществляющих общественный контроль.

Нуржан Жакупов поднял вопрос совершенствования правового регулирования деятельности частных реабилитационных центров, оказывающих помощь людям с зависимостями. Предлагается определить единые требования к деятельности таких организаций, квалификации специалистов и качеству предоставляемых услуг, а также усилить защиту прав получателей помощи.

В сфере социальной поддержки Гауһар Акижанова выступила с инициативой по созданию единой системы межведомственного сопровождения детей, нуждающихся в комплексной поддержке. Предложение направлено на обеспечение согласованной работы организаций здравоохранения, образования и социальной защиты, чтобы дети и их семьи могли своевременно получать необходимую помощь.

Кроме того, Ақнұр Тұрдалиева представила предложение по совершенствованию правового статуса детских общественных организаций. Инициатива направлена на создание законодательных условий для развития детских объединений, их взаимодействия с образовательными учреждениями и государственными органами.

В ходе заседания также обсуждались вопросы развития волонтерства, расширения участия молодежи в общественной жизни, продвижения принципов «Таза Қазақстан» и экологических инициатив, а также совершенствования механизмов взаимодействия гражданского общества с государством.

В частности, члены Комиссии обсудили проект закона «О неправительственных организациях», направленный на совершенствование правовых и организационных основ деятельности НПО, укрепление их институционального потенциала, участия гражданского общества в общественных процессах.

По итогам заседания предложения членов Комиссии будут обобщены и направлены на дальнейшую экспертную проработку в рамках деятельности Комитета по развитию общественных инициатив Қазақстан Халық Кеңесі.

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