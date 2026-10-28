Сегодня Герольду Карловичу Бельгеру исполнилось бы 92 года.

Есть люди, с которыми время не обрывает связь. Их уже нет рядом, но они продолжают жить в наших воспоминаниях, в книгах, в словах, которые мы передаём друг другу, и в семейных историях, к которым хочется возвращаться снова и снова. Герольд Бельгер — писатель, переводчик, публицист и один из самых известных представителей немецкого этноса Казахстана — принадлежал сразу к трём культурам: немецкой, русской и казахской. Он глубоко чувствовал каждую из них и умел находить между ними общий язык. Через свои произведения он сохранял память о судьбе российских немцев, их истории, переживаниях и духовном мире. Для нас память о Герольде Карловиче — не только дань уважения выдающемуся человеку. Это ещё и связь с нашей общей историей, с людьми, которые сохраняли родной язык, культуру и самобытность даже в самые непростые времена. Мы помним. Возвращаемся к его книгам, рассказываем о нём молодому поколению, делимся воспоминаниями. Ведь память живёт не сама по себе — она держится на нашем желании беречь её и передавать дальше. Герольд Бельгер остаётся частью истории и культуры Казахстана. И пока мы храним эту память, пока обращаемся к его наследию и рассказываем о нём своим детям и внукам, связь поколений продолжается.

С днём рождения, Герольд Карлович. Ваше слово по-прежнему с нами.

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