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В Доме дружбы города Астаны состоялся круглый стол «Тарих. Тағылым. Мемлекеттілік: Қазақстанның даму жолы», посвящённый историческому значению Дня Республики и становлению казахстанской государственности.

В мероприятии приняли участие депутат Курултая Марат Башимов, заместитель председателя Қазақстан Халық Кеңесі Дмитрий Останькович, Халық Қаһарманы Бақытжан Ертаев, представители государственных органов и научного сообщества, молодёжное крыло Дома дружбы, а также председатели немецкого, азербайджанского, узбекского и других этнокультурных объединений.

С приветственным словом выступил руководитель Управления внутренней политики города Астаны Бакытжан Жунисбеков. Он поздравил участников с наступающим Днём Республики, отметив, что сохранение исторической памяти и общественное единство имеют важное значение для укрепления независимости и дальнейшего развития страны.

Заместитель председателя Қазақстан Халық Кеңесі Дмитрий Останькович подчеркнул, что принятие Декларации о государственном суверенитете 25 октября 1990 года стало поворотным моментом в истории Казахстана и положило начало новому этапу становления государственности.

Участники круглого стола обсудили ключевые этапы развития независимого Казахстана, значение конституционных ценностей и их роль в укреплении общественного согласия, формировании гражданской ответственности и сохранении национального единства.

Эксперт в области международного права Алихан Кудайберген отметил, что осмысление исторического пути страны необходимо для формирования ответственной гражданской позиции.

«Уважение к истории, развитие правовой культуры и сохранение национального единства – основа сильного и процветающего Казахстана», – подчеркнул он.

В завершение мероприятия активисты Дома дружбы города Астаны получили благодарственные письма за вклад в укрепление общественного согласия и национального единства.

Валерия Штаудакер

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