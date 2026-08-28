28 августа исполняется 85 лет со дня депортации немцев Советского Союза. В этот день в 1941 году Президиум Верховного Совета СССР издал указ, после которого в течение нескольких недель сотни тысяч человек были депортированы в Сибирь, Казахстан и другие отдаленные районы.

Семьи были разорваны, имущество потеряно, и бесчисленное количество людей не пережило тяготы депортации, принудительного труда и жизни в сегрегированных лагерях и поселениях.

Даже спустя 85 лет 28 августа остается днем ​​памяти, скорби и предостережения. Он увековечивает потерю родины, безопасности и близких, а также страдания, которые оставили след на депортированных и их потомках на протяжении многих поколений.

В то же время это возможность сохранить истории пострадавших и передать их опыт молодому поколению. Через документальные свидетельства и личные рассказы ученые и историки до сих пор исследуют события 1941 года и их последствия.

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