В посёлке Аманкарагай Костанайской области верующие из Церкви евангельских христиан-баптистов отметили 70-летие своего молитвенного дома. Торжество запомнилось не только праздничными богослужениями, но и рассказами о развитии местных баптистских общин, исторически почти полностью состоявших из немцев.

Традиционное восприятие баптистов складывалось столетиями. Из-за своего особого вероучения они нередко сталкивались со стереотипами и спорами. Широко известны их отказ от крещения младенцев (крестятся только по личной вере), отсутствие икон, святых и привычного священноначалия (пасторов избирают прихожане), а также полная автономия поместных общин, каждая из которых независима. Об одной из таких групп и пойдёт речь.

Праздник духа, живые голоса и шортики

Что мне предстояло увидеть и узнать в эту поездку?

Жизнь общинника традиционно подразумевает отказ от вредных привычек, крепкие семьи и сдержанное отношение к развлечениям, хотя в современных реалиях эти границы стали мягче.

Я вижу здесь и почтенных людей, и молодёжь. Во дворе после богослужения организовали обед по принципу шведского стола, а рядом бесплатно раздают книги. Слышится немецкая речь — это общаются гости, приехавшие по случаю праздника специально из Германии. Надежда Гейдт как раз консультировала всех, кто подходил к книжным столам.

— Я здесь потому, что меня ведёт вера. Мне проще общаться с теми, кто разделяет мой взгляд на жизнь, мои убеждения. Помню, в школе даже смеялись надо мной, но я на такие выпады просто никак не отвечала… Мне в этом ничего не казалось необычным, вот и всё, — спокойно отвечает девушка.

Рядом замечаю двух 12-летних девочек: одна в длинном платье, вторая в футболке и шортах.

— Тебе не запрещают ходить на службы вот так? — спрашиваю у неё. За подругу отвечает вторая:

— Нет никаких ограничений.

Из камеры смертников через сто дней

В дореволюционной России и в советский период баптисты именовались «сектантами». В СССР они часто подвергались преследованиям, штрафам и тюремным заключениям за отказ идти на компромисс с атеистической идеологией и за активное миссионерство.

В 1937 году будущий основатель первой в области общины в посёлке Кушмурун Николай Реймер был арестован за свою веру и приговорён к расстрелу. Как рассказали старейшины Аманкарагайской церкви, в следственном изоляторе он дал обет: «Если Господь сохранит меня и выведет отсюда, обещаю всю свою жизнь посвятить служению Богу». На сотый день его действительно вывели из камеры смертников: из Москвы пришёл приказ, заменивший расстрел на 10 лет заключения.

Освободившись в июле 1947 года, Николай Аронович вернулся в казахстанский посёлок Новонежинка, но супругу живой уже не застал.

Как гласит история общины, несмотря на строгий запрет, Николай Аронович сначала в кругу родных, а затем везде, где приходилось бывать, свидетельствовал о Господе. Посещая посёлки Костанайской области, он организовывал маленькие группы верующих. Так они появились на станциях Казанбасы, Апановки, Кушмуруна и в Аманкарагае.

«Ехали и пели гимны»

Когда в какой-нибудь из этих посёлков приезжал Николай Реймер, молодые сёстры за считанные минуты сообщали об этом местным баптистам, и люди шли на тайные собрания. Ради конспирации собирались якобы по случаю «дней рождения», «новоселий» или других придуманных поводов.

В середине 1950-х годов в Аманкарагай стали переселяться верующие немцы из северных районов Советского Союза, куда они попали во время депортации. Так в 1956 году здесь образовалась группа баптистов: верующие собирались по домам, пели и читали Слово Божье. Возникла острая нужда в крещении, но рукоположенного служителя на месте не было. Более того, сам Николай Реймер в то время ещё не имел официального сана!

Он обратился к пресвитеру Костанайской церкви Иосифу Крылову. В день Троицы, 22 июня 1956 года, на реке Тобол приняли крещение 83 человека, в том числе 26 из Семиозёрного района — из Аманкарагая и окрестностей.

Не все желающие могли на два дня оторваться от дома и преодолеть дальний путь при отсутствии нормальных трасс. Те, кто смог отправиться в дорогу, ехали в Костанай в кузове грузовика. Это было настоящее путешествие, и, как записано в истории общины, «всю дорогу ехали и пели гимны».

Чтобы окрестить оставшихся, Иосиф Крылов, рискуя свободой (эта деятельность находилась под запретом), прибыл в Аманкарагай. С рассветом верующие пешком отправились на озеро Купальное. Так в августе 1956 года крещение прошли ещё 32 человека из Аманкарагая, Семиозёрного и Кушмуруна. С этого момента начала официально действовать Аманкарагайская церковь, насчитывавшая на тот момент 50 человек.

Чудо молитвенного дома

— Очень интересна история нашего дома молитвы, — рассказывает нынешний руководитель общины Николай Янцен. — Сначала, как уже сказано, собирались по домам. В 1957 году на средства церкви был куплен дом. Оформить его как «Дом молитвы» было невозможно, поэтому покупку записали на частное лицо. В декабре 1959 года наши собрания запретили. Власти хотели снести постройку, но поскольку у здания был конкретный хозяин, сделать это им не удалось. Не получилось устроить здесь и школу-интернат, хотя планы были — здание-то большое. Снова стали собираться по домам, и лишь спустя 8 лет, после множества молитв, 25 августа 1967 года было получено разрешение использовать дом по назначению. Это был триумф церкви и настоящее чудо!

Николай Петрович добавляет, что на своём пути община пережила не только благословения, но и суровые испытания. В 1964 году за духовную деятельность осудили и выслали пресвитера Корнея Давидовича Мартенса. Тогда же добрались и до основателя общины: в Кушмуруне пожилому и ослабленному Николаю Реймеру присудили новый реальный срок.

«Казахстан приютил все народы»

— В 1986 году нас было в общине 188 человек, и почти все, кроме двух, — немцы, — говорит Николай Янцен. — На протяжении всех этих лет церковь с Божьей помощью совершала свой труд. Многие покаялись в своих грехах, нашли своё спасение в крови нашего Господа Иисуса Христа. Примерно в 1987 году повсюду начался отъезд немцев в Германию. Многие уехали. Сегодня нас 66 членов церкви, это люди восьми национальностей. И это прекрасно!

В завершение встречи — обязательный общий снимок на память. Фотографируются на фоне вековых сосен прямо у молельного дома: благодаря пологому бугорку всем удаётся удобно разместиться в несколько рядов, ведь позирующих собралось больше 120 человек, а фотографу даже приходится вставать на специальную стремянку.

На богослужении звучит хор, исполняющий песню, которую написали специально к юбилею: «Казахстан приютил все народы, / Бог людей здесь своих находил, / И где враг расставлял нам оковы, / Там Господь чудеса творил». Песни звучат на русском, немецком и казахском языках, объединяя и доказывая, что истинная вера не знает границ. Прошедшее семидесятилетие стало для аманкарагайских баптистов не просто исторической вехой, а живым свидетельством преемственности, силы духа и надежды, которые продолжают жить. С Божьей помощью, конечно.

Игорь Нидерер

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