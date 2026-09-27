Представительство GIZ в Республике Казахстан объявляет об открытой вакансии на должность Руководителя по финансам и администрации в страновой офис. Данная позиция предусмотрена для замещения временно отсутствующего сотрудника и действует на период его/ее отсутствия (предварительно на 1 год).

Кандидат должен/на быть готов/а приступить к работе в ноябре 2026 г. Место работы возможно как в г. Алматы, так и в г. Астана. Описание вакансии Вы найдёте в приложении.

Заявки (резюме, мотивационное письмо, рекомендации при наличии) на немецком или английском языке просьба высылать по адресу: shiringul.karimova@giz.de. Отклики соискателей принимаются на рассмотрение до 7 октября 2026 г., 12:00 по времени Астаны.

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