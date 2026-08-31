Я собиралась на встречу с карагандинской художницей Верой Капинус, заранее готовясь услышать привычные лозунги о роли искусства в современной жизни и о предназначении творческой личности. Но Вера оказалась таким искренним человеком, что интервью с ней получилось живым, откровенным и очень занимательным.

– Вы спрашиваете, что в жизни для меня самое главное? Наверное, любовь. Любовь к нашей земле, которая дает мир, спокойствие и свободу созидания. Любовь к искусству. Ведь картина – это душа художника, перенесенная на полотно. Бесконечная любовь к детям – просто потому, что они есть. Я стремлюсь к тому, чтобы эти чистые и добрые понятия всегда были для меня приоритетными.

А самое интересное – ощущение полета над землей, когда зрители находят интересным мое творчество. Вы же заметили, что мои работы отличаются от академических? Я не буду создавать иллюзию оригинальности – мне стало неинтересно писать «как все». Появилось понимание, что я трачу свою жизнь впустую, что я иду совершенно не в том направлении.

Вдохновленная Василием Кандинским, я ломала формы и понятия, моя живопись пошла пятнами, стала более яркой и контрастной. Это было ново и восхитительно. Замечательная художница Наталья Викторова давала мне уроки, параллельно я училась в Карагандинском национальном исследовательском университете имени академика Евнея Арыстановича Букетова, сейчас наш вуз так красиво называется.

Я была полна творческого озарения, образы сразу «пришли» ко мне и появился свой стиль. На разных этапах герои были разными – птицы, потом ангелы, а затем появились существа, которых я называю хранителями душ. Кстати, так называется цикл работ, который находится на выставке в Алматы.

В это же время меня пригласили преподавать. Это оказалось настолько увлекательным, что я открыла свою студию. Со временем поняла – душа ученика очень нежная, ее надо либо вообще не касаться, либо обращаться с ней бережно. Начинающему художнику нужно не какое-то призрачное будущее, а твое внимание именно сегодня. Дети перерастают, наивные рисунки приобретают совсем другой смысл, и неожиданно для себя ты видишь, что в какой-то детской работе пусть еще слабо, но высвечивается зерно таланта.

Самые богатые возможности сейчас у молодежи. Мы вошли в новый век информационных технологий, человеческие навыки синтезируются с работой искусственного интеллекта, что позволяет делать проекты без границ.

Я считаю, что очень скоро человечество разделится на два лагеря: тех, кто будет преклоняться перед живой живописью, и тех, кто будет радоваться машинным технологиям. Моя душа принадлежит настоящей живописи. Пусть это будет абстракция или авангард, академизм или модерн – но все это должен создать человек, передав своё видение мира зрителю. Для меня интересен не только путь к современной живописи, но и история нашего края. Так, 31 мая этого года, в День памяти жертв политических репрессий, мои коллеги провели выставку «Архив памяти» в Доме техники поселка Долинка, которая меня просто покорила своей глубиной и ответственностью перед поколениями.

Мои родные, как и многие другие немецкие семьи, прошли через тяготы сталинских репрессий. Бабушка, Елизавета Николаевна Конн, жила среди лесов и озер, недалеко от польской границы. Их было шестеро детей в семье. Отец погиб, всех мать воспитывала самостоятельно, жили дружно. Никто не ожидал, что произойдет несчастье, и их выселят с нажитых мест. Это было в 1930-1940 гг., и все это очень трагично, многие из немцев просто не перенесли тяжелого пути в неизвестность. Во время этого насильственного переселения на территорию Казахской ССР мама, сестра и брат умерли. Уже здесь, в Караганде, тогда еще молодая Лизонька встретила красавца эстонца Карла Аура, чья судьба оказалась связана с КАРЛАГом. Изучая документы наших родных, мы обратили внимание на то, что Карл Аур – это фамилия и имя, характерные для немецкой национальности. Но в те времена многое путалось, менялось и замалчивалось.

К сожалению, многие документы и старые снимки утеряны, но мы бережно храним пожелтевшие от времени листочки. Наши родные смогли выжить в нечеловеческих условиях, сохранить свои национальные традиции, воспитать достойных детей. Эта жизнестойкость заслуживает безграничного уважения.

Поэтому я стараюсь работать яркими красками, видно, подсознательно пытаясь заглушить в своем сердце негатив черных и серых тонов. Это объясняю и ученикам: «Хотите достойную жизнь – станьте достойными людьми, умеющими понять другого человека и вовремя протянуть руку помощи.

Все можно пережить, сохранив преданность своему делу и любовь к светлому миру искусства. Может, тогда вы и узнаете, какое это неповторимое счастье – ощущение полета над землей…»

Евгения Шульц

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