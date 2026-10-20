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О тоске по бешбармаку, разнице между Оберлигой и DEL2, а также прочей суровой изнанке немецкой карьеры в интервью с Давыдом Макуцким, воспитанником павлодарского «Иртыша», играющим за Германию.

Немецкий спорт — это холодный, отточенный бизнес. Если во второй по силе лиге условия еще напоминают профклуб с хорошими автобусами, экипировкой и серьезным разбором тактики, то Оберлига выжимает все соки не только физически, но и ментально. Там приходится доказывать свое право на лёд каждый божий день, часто совмещая игры с жестким бытовым минимализмом.

А на льду — настоящая рубка и мужики, готовые зубами вырывать каждый сантиметр площадки. Хоккей в Германии любят, арены порой бывают забиты, да и плотность борьбы и уровень бюджетов хороши… А ещё железная дисциплина — за опоздание на минуту ждет ощутимый штраф.

На днях я побеседовала с Давыдом Макуцким, уроженцем Павлодара, выступающим сегодня на позиции нападающего в немецких клубах. В Казахстане форвард защищал цвета таких команд, как “Снежные Барсы” и родной павлодарский “Иртыш”, играл за молодёжную сборную РК на престижном чемпионате мира в элитном дивизионе в Канаде, где сумел отличиться заброшенной шайбой. Однако в период ковида Давыд принял решение сменить спортивное и государственное гражданство на немецкое и продолжить карьеру в Германии.

Между баварским шницелем и маминым борщом

— Давыд, если бы к Вам в гости в Германию приехали бывшие партнеры по “Иртышу” или “Снежным Барсам”, какое одно немецкое блюдо вы бы им обязательно заказали или приготовили?

— Ну, шницели — это классика, мимо них в Германии не пройдешь. Приготовил бы их: для одних — со свининой, для других — с курицей… Безусловно, мамин горячий борщ или же сочный бешбармак с тонким тестом и домашней кониной вкуснее. Это же не просто еда, это целый ритуал!.. Но найти в Германии конину — целый квест, а объяснить местным немцам, почему ты так отчаянно ищешь казы или манты, практически невозможно. На всю Германию найдутся, наверное, два или три ресторана с казахской или уйгурской кухней.

— Смена спортивного гражданства — всегда непростой шаг. Чувствуете ли Вы себя уже типичным немцем в плане менталитета или внутри Вы всё тот же павлодарский парень?

— Я стараюсь брать лучшее от обоих миров. В плане работы, конечно, перенял местный профессионализм — немецкий хоккей быстро приучает к железной дисциплине, пунктуальности и четкому выполнению системы. Без этого в Европе никак!

— Вы успели поиграть в Германии на разных уровнях: от Оберлиги до DEL2. Если убрать из уравнения главную лигу, в чём ключевая разница между вторым и третьим дивизионами?

— Ключевая разница между DEL2 и Оберлигой — глубина состава, системность и, однозначно, география. Если в DEL2 хоккей более структурированный, тактический и быстрый за счет сильных легионеров, то в Оберлиге (третьем дивизионе) уровень тоже очень приличный, но там своя специфика. Границы между лигами постепенно стираются, игроки везде профессионалы со своими индивидуальными особенностями, но дьявол кроется в деталях!

Оберлига сильно завязана на региональный фактор. Внутри неё жестко делится на две конференции, и главное отличие — это противостояние Севера и Юга. На Юге преобладает быстрый, активный хоккей, североамериканский, а на Севере — более тактичный и жесткий. Исторически в южной Германии (в Баварии, Баден-Вюртемберге) хоккей любят невероятно — там огромные традиции. Поэтому Южная конференция по уровню, бюджетам и подбору игроков стоит намного ближе к DEL2. Там в разы больше плотной мужской борьбы, сумасшедшая посещаемость, качественные арены и очень жесткий, зрелищный хоккей. На Севере тоже есть сильные регионы и клубы, но общая конкуренция чуть ниже.

Эмоции другого космоса

— Вспомните свой гол за молодежную сборную Казахстана на чемпионате мира в Канаде против Дании. Если сравнить эмоции от того гола на забитой арене Ванкувера и Ваши голы в Германии: где градус страсти выше?

— Гол на молодежном чемпионате мира в Канаде — эмоции совсем другого космоса: рёв трибун, на мне майка сборной Казахстана. Против нас тогда бились лучшие молодые хоккеисты планеты. Адреналин зашкаливал, накрывал невероятной волной гордости и страсти, которую сложно с чем-то сравнить. Это был чистый, искренний молодежный хоккей, где всё горело и плавилось от желания победить. Сегодня голы, конечно, тоже приносят огромную радость — на матчах DEL2 или в Южной Оберлиге трибуны умеют создавать сумасшедший шум. Но эмоции уже более взрослые, рабочие.

Кстати, у меня как-то во “Фрайбурге” появился преданный болельщик по имени Гарри — он, помню, устроил на трибунах перформанс. На один из матчей надел майку с надписью СССР. Парни из команды потом долго расспрашивали, откуда этот фанат меня знает. Мы с Гарри тогда тепло познакомились, и он еще очень долго меня поддерживал, даже когда я сменил клуб.

— В Казахстане многие клубы живут на базах, где за питанием, сном и расписанием игроков следят администраторы. В Германии ты предоставлен сам себе: сам снимаешь жилье, сам готовишь. Тяжело ли дался этот переход к абсолютной бытовой самостоятельности?

— Переход к полной самостоятельности меня приземлил и очень сильно развил как личность. В первые месяцы было тяжеловато. Особенно если учесть, что поначалу абсолютно не знал ни немецкого, ни английского языков. Это был двойной стресс. К счастью, клубы здесь во многом помогают: они обеспечивают хоккеиста квартирой, машиной и всем необходимым, чтобы быт не отвлекал от дела. Но вот следить за своим здоровьем и самочувствием каждый игрок должен сам. Ну, а вообще, что касается питания, то оно у нас сбалансированное, подстроенное под каждого хоккеиста индивидуально — у всех ведь свои привычки!

У нас полноценные профессиональные контракты. Мы занимаемся исключительно хоккеем, нет необходимости искать дополнительную работу, как это часто бывает у спортсменов в других видах спорта, например, в боксе. Контракт обычно сезонный, рассчитан на 8–9 месяцев. Оставшиеся 3 месяца лета — это отпуск, во время которого каждый обязан готовиться к следующему сезону самостоятельно.

— Бывали ли у Вас моменты, когда хотелось всё бросить и вернуться назад?

— Честно говоря, таких мыслей я не припомню. Бывает, что безумно тянет к друзьям в Павлодар. Последние два года мне удавалось летать на родину летом, мы очень круто проводили время. Вот по этой атмосфере и близким людям я действительно скучаю! Павлодар за последние годы очень сильно изменился, а люди у нас всё такие же — наши, родные, доброжелательные, гостеприимные, всегда готовые тепло встретить и принять.

— Вообще весь Казахстан славится своим гостеприимством и семейными традициями. Удалось ли Вам перенести эту атмосферу в свой немецкий дом?

— Если ко мне приходят гости — будь то русскоязычные или же местные немцы — они никогда не уйдут голодными. Наше знаменитое гостеприимство — это то, что прошито в коде, его невозможно просто взять и оставить за границей.

— Кем бы стал Давыд Макуцкий, если бы в детстве в Павлодаре его не отдали на хоккей?

— Честно говоря, даже не знаю… Параллельно с первыми шагами в хоккее я занимался спортивной гимнастикой. Так что, если бы меня не затянула шайба, возможно, сейчас я крутил бы сальто и строил карьеру гимнаста.

— Благодарю за честный и откровенный разговор.

Марина Ангальдт

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