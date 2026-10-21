Курултай посетила Вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, депутат Национального Совета Парламента Австрии Гудрун Куглер. Встреча прошла под председательством депутата Курултая, члена Комитета по международным делам, обороне и безопасности Даны Медеуовой, недавно назначенной Специальным представителем ПА ОБСЕ по вопросам изменения климата.

Участники встречи обсудили развитие межпарламентского сотрудничества, вопросы изменения климата и демографической устойчивости, а также перспективы реализации совместных инициатив в рамках ПА ОБСЕ.

– Мы заинтересованы в развитии конструктивного диалога с Парламентской ассамблеей ОБСЕ. Убеждены, что представительство стран Центральной Азии на руководящих позициях в Ассамблее будет способствовать продвижению региональной повестки, особенно в вопросах изменения климата, – отметила депутат Дана Медеуова.

Особое внимание было уделено взаимосвязи климатических и демографических изменений, вопросам водной безопасности и инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной водной организации под эгидой ООН. Кроме того, состоялся обмен мнениями о перспективах продвижения совместных инициатив на предстоящих мероприятиях ПА ОБСЕ.

В обсуждении также приняли участие депутаты Курултая Асель Баденова, Евгений Больгерт, Шахмардан Байманов, Юлия Кучинская, Айдос Сарым и Нургүл Тау.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем взаимодействии по вопросам климатической и демографической безопасности.

Источник: https://quryltai.kz/ru/multimedia-center/news/115

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