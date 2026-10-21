Активистку этнокультурного объединения немцев Астаны Валерию Штаудакер избрали первым заместителем председателя молодёжного крыла столичного Дома дружбы. В новой роли она намерена сосредоточиться на поддержке инициатив, наставничестве и создании равных возможностей для молодёжи.

Выборы состоялись 17 октября 2026 года на рабочем совещании с участием представителей молодёжи этнокультурных объединений. По итогам открытого голосования председателем молодёжного крыла сроком на один год избрана Алиева Каве — художественный руководитель РОО «Этнокультурное объединение Ассоциации азербайджанцев».

Первым зампредседателя стала Валерия Штаудакер, вторым — представительница узбекского этнокультурного объединения Астаны «Пойтахт» Эзоза Фарходова. Участники совещания также утвердили план работы молодёжного крыла до конца 2026 года.

Для Валерии избрание стало результатом многолетней общественной деятельности. По её словам, ещё в восьмом классе она определилась со своими целями и последовательно шла к ним. «Для меня это значит, что результат проделанного труда всегда придёт к человеку. Я шла к этому с восьмого класса и чётко знала, где хочу быть», — говорит она.

В новой роли Валерия планирует помогать молодым людям развивать способности и реализовывать собственные идеи. Одним из направлений, в котором она готова делиться опытом, станет журналистика. По её словам, вскоре начнутся новые проекты, предполагающие большую командную работу.

Особое значение Валерия придаёт отношениям внутри команды. Подход «мы даём задание — вы выполняете», по её мнению, должен уступить место совместной работе, в которой слышат каждого участника.

«Когда человек видит, что к нему прислушиваются, что он растёт, тогда виден результат общественной работы. Тогда я понимаю, что всё делаю не зря», — отмечает Валерия.

Задача наставника, считает она, — замечать лидерские качества молодых людей, давать им ориентиры и помогать реализоваться.

Ещё один приоритет — справедливое признание вклада участников. Валерия рассказывает, что неоднократно слышала от молодых людей о ситуациях, когда их старания оставались незамеченными, а поощрение получали другие.

«Для меня это недопустимо. Я убеждена, что всё должно быть честно. Молодёжь на всех проектах должна иметь равные возможности для получения поощрения, а потом — передачи своих знаний другим», — подчёркивает она.

Собственный путь Валерия тесно связывает с немецким молодёжным движением. Здесь, по её словам, ещё в школьные годы заметили её старания. Наставничество, программы поддержки и поездки помогли ей укрепить характер и научиться добиваться поставленных целей. «Я казахстанская немка и всегда с гордостью говорю об этом. Я благодарна немецкому молодёжному движению», — говорит Валерия.

Евгения Шоль

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