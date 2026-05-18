Делегация во главе с Уполномоченным федерального правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств д-ром Берндом Фабрициусом посетила завод «Бёмер Арматура», расположенный в Караганде. Экскурсию для гостей провёл Артур Бемер, подробно рассказав о работе предприятия, производственных мощностях и современных технологиях, применяемых на заводе.

Отдельное внимание было уделено истории и развитию компании. «Бёмер Арматура», руководителем которой является Андреас Кефер, одно из самых успешных производств страны. Завод был построен лидером по производству шаровой запорной арматуры — немецкой компанией Böhmer GmbH. Это семейное предприятие поставляет продукцию в десятки стран мира для различных отраслей промышленности. Производственные площадки компании расположены в Германии, Китае и Казахстане.

Предприятие неоднократно отмечалось на государственном уровне: в 2015 году продукция завода была признана «Лучшим товаром Казахстана производственного назначения», а в 2019 году компания получила премию «Алтын Сапа» в номинации «Лучший индустриальный проект».

Главной задачей завода остаётся производство современного высокотехнологичного оборудования и развитие промышленного потенциала Казахстана.

Олеся Клименко

