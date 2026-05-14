Первая масштабная волна из 189 немецких семей прибыла на территорию современного Денисовского района Костанайской области в 1900 году. К 1907 году там уже действовало пять крупных немецких поселений, наиболее весомыми из которых стали Викентьевский, Мариинский и Воскресенский.

На волне эпохальной коллективизации 1930-х годов поселения превратились в колхозы, получив имена знаковых немецких коммунистов: Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Карла Либкнехта, Эрнста Тельмана.

Под грифом «секретно»

Трагическая дата 28 августа 1941 года ознаменовала ликвидацию Республики немцев Поволжья и начало массовой депортации. Согласно постановлению № 37 «О хозяйственном устройстве переселенцев-немцев” Кустанайская область приняла примерно 20 000 человек.

– 2 сентября 1941 года Политбюро утвердило постановление о расселении немцев Поволжья в Казахстане – депортированные семьи были распределены по колхозам и совхозам региона. В их числе оказался и Орджоникидзевский (ныне Денисовский) район. Расселение проводилось децентрализованно: семьи распределяли по колхозам группами от десяти хозяйств и выше. Людей размещали в готовых домах, подселяли к местным жителям и обязывали возводить новое жилье своими силами, – говорит Александр Фрайденберг, кандидат военных наук, доктор философии PhD, майор запаса ВС РК и ассистент профессора в Костанайском региональном университете. – Несмотря на первоначальный план в двадцать тысяч человек, области пришлось в кратчайшие сроки принять 56 тысяч депортированных. Основной удар взяли на себя три района: Семиозерный (7 292 чел.), Орджоникидзевский (7 049 чел.) и Тарановский (5 841 чел.). Для этих территорий прибытие переселенцев стало масштабным вызовом, ведь их число составляло почти треть от коренного населения.

6 февраля 1942 года Кустанайским облисполкомом на строительство и ремонт жилья для немецких спецпереселенцев была выделена довольно внушительная сумма – свыше 22 миллионов рублей. Согласно архивным сметам, предусматривалось возведение 11 244 домов, рассчитанных на размещение 56 220 человек по всей области.

Этот документ стал историческим рубежом: впервые вопрос быта немцев обсуждался в открытом порядке. До этого все распоряжения проходили под грифом «секретно» и хранились в «особых папках», доступ к которым открылся лишь в 1994 году.

Несмотря на клеймо «врагов народа»

В Денисовском музее хранится безмолвный свидетель депортации 1941 года – сундук семьи Шпис. В годы ссылки в нем, как в драгоценной кладовой, берегли запасы крупы. В целинные 1950-е хранили честно заработанную муку.

А в более благополучные 1960-е, когда в домах еще толком не было шкафов, сундук служил местом для складирования вещей.

«В 1941-м наша семья вместе с другими была выслана без предупреждения. Пригнали нас на станцию, погрузили в товарные вагоны. Ехали больше недели, не кормили, не было воды. Привезли в п. Окраинка Орджоникидзевского района Кустанайской области. Люди умирали с голоду. Мать умерла в 1943 году, потом брат и две сестры, их заворачивали в тряпки и хоронили. Председатель колхоза Михайлюк выделил нам корову, закрепил женщину, которая и отпоила молоком меня. А весной меня отправили работать в детский сад – присматривать за детьми. Так как я осталась из семьи одна, меня определили на квартиру к семье Баевых. Собирали бурьян для топки, прошлогоднюю пшеницу выкапывали из-под снега. По 3-4 дня вообще ничего не ели, люди умирали, хоронили прямо в снегу зимой…» – это воспоминания уроженки Саратовской области М.Ц. Кесслер.

– В военное лихолетье немецким переселенцам помогли выжить не только дисциплина и вера, но и простое человеческое милосердие местных жителей. Несмотря на клеймо «врагов народа», трудолюбие и честность немцев быстро растопили лёд недоверия. Став костяком трудармии Кустанайской области, советские немцы вместе со всей страной ковали победу, нередко отдавая за неё самое дорогое – свои жизни, – подчеркивает Александр Фрайденберг.

В ноябре 1945 года жизнь спецпереселенцев в Кустанайской области превратилась в зону строгого контроля. Секретный приказ НКВД приравнял любую самовольную поездку к побегу: за командировку без санкции органов спецпоселенцам грозила уголовная статья, а их начальникам – срок за содействие. Даже для работы в госучреждениях города требовалось личное разрешение чекистов, фактически закрепившее людей за конкретными районами. Последующее десятилетие в истории немцев-спецпереселенцев – это «эпоха молчания» в архивах. В фондах сохранились лишь сухие казенные бумаги: списки, приказы и хозяйственные книги.

«За достигнутые высокие производственные показатели…»

В 1950–80-е годы настороженность сменилась крепкой дружбой и признанием. Пережитые вместе голод и теснота сблизили немцев с казахами, русскими, украинцами, чеченцами, корейцами, превратив соседей в верных товарищей. Своим ударным трудом – от восстановления экономики до освоения целины – немцы вписали свои имена в Книги Почёта и заслужили высшие ордена страны, ставшие привычным подтверждением их самоотверженного труда.

Из газеты «Знамя труда» (1961)

За достигнутые высокие производственные показатели в социалистическом соревновании в честь 40-летия Казахской ССР и Коммунистической партии Казахстана в Книгу Почета Орджоникидзевского района занесены ряд передовиков производства, успешно выполняющих свои обязательства (в том числе немцы):

Лауш Иван Александрович – слесарь Денисовской автобазы № 2;

Улих Рудольф Оттович – машинист-тракторист Покровского совхоза;

Штефан Эмма Фридриховна – скотница Покровского совхоза;

Эйзенбраун Рейнгольд Рейнгольдович – звеньевой по выращиванию кукурузы Баталинского совхоза.

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении орденами и медалями СССР передовиков сельского хозяйства КазССР» (1976)

За успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи зерна и других сельскохозяйственных продуктов наградить (по Орджоникидзевскому району Кустанайской области):

Орденом Октябрьской революции:

Меца Александра Флориановича – комбайнера колхоза им. Карла Маркса;

Терре Виктора Леонтьевича – механизатора совхоза им. Тельмана;

Орденом Трудового Красного Знамени:

Абта Артура Ивановича – тракториста совхоза «Ливановский»;

Батта Якова Яковлевича – тракториста совхоза им. Фрунзе;

Брайденбаха Франца Адамовича – механизатора совхоза «Приреченский»;

Бургера Вилли Генриховича – механизатора колхоза «Путь к коммунизму»;

Франка Константина Иосифовича – комбайнера совхоза «Орджоникидзевский».

Орденом «Знак Почета»:

Бауэра Анатолия Ивановича – механизатора совхоза «Путь к коммунизму»;

Гейна Ивана Антоновича – механизатора совхоза «Ливановский»;

Терре Эмануила Львовича – скотника совхоза им. Тельмана;

Фогеля Юлиуса Георгиевича – тракториста совхоза им. Тельмана;

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении орденами и медалями СССР передовиков сельского хозяйства КазССР» (1980)

За большие успехи, достигнутые в выполнении планов и социалистических обязательств по продаже государству миллиарда пудов зерна и перевыполнении планов десятой пятилетки по производству и закупкам хлеба и других сельскохозяйственных продуктов, награждены (по Орджоникидзевскому району):

Орденом Трудовой Славы III степени:

Фрайденберг Александр Александрович – токарь совхоза им. Тельмана;

Шекк Александр Карлович – водитель автомобиля совхоза им. Некрасова;

Шпис Петр Маркусович – механизатор совхоза «Путь к коммунизму»;

Эрбес Василий Генрихович – механизатор совхоза им. Тельмана;

Медалью «За трудовое отличие»:

Росман Яков Гербертович – водитель автомобиля Орджоникидзевского автотранспортного предприятия;

Фогель Яков Егорович – механизатор совхоза им. Тельмана;

Шефнер Антон Адамович – мастер-наладчик совхоза «Тобольский»;

Шпис Михаил Маркусович – механизатор совхоза «Путь к коммунизму»;

Штукерт Федор Федорович – механизатор совхоза им. Некрасова.

Марина Ангальдт

