В Алматы на базе Caspian University прошло мероприятие «Дни активизма: молодёжь в профилактике насильственного экстремизма и других правонарушений», направленное на формирование правовой культуры и правосознания среди молодежи и объединившее более ста участников из стран Центральной Азии.

Организатором Дней активизма выступило Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) в рамках проекта «Предотвращение насильственного экстремизма в Центральной Азии» совместно с Каспийским общественным институтом при поддержке Дипломатического клуба «Астана». Мероприятие стало не просто дискуссионной площадкой, а полноценной образовательной и практической средой для формирования новых подходов к вопросам безопасности и гражданской ответственности, интенсивного обучения и обмена опытом.

Одним из центральных событий Дней активизма стала ярмарка молодежных проектов, включившая в себя элементы презентации, конкурса и открытого обсуждения. Участники из регионов Казахстана и стран Центральной Азии представили проекты, направленные на профилактику экстремизма, развитие правовой культуры, повышение уровня информированности и укрепление социальной устойчивости.

В программу мероприятия также вошли тренинги по основам социального предпринимательства и проектного мышления. Участники разрабатывали проектные идеи, обсуждали пути их воплощения, оценивали возможные риски и намечали перспективы потенциальных партнёрств в сфере межрегионального сотрудничества.

Особое внимание было уделено психологическим мастер-классам, направленным на развитие навыков критического мышления, эмоционального интеллекта и разрешения конфликтов – компетенций, которые сегодня рассматриваются как ключевые в профилактике радикализации.

Открывая Дни активизма, ректор Caspian University Жолдасбек Нусенов подчеркнул, что противодействие экстремизму невозможно рассматривать исключительно как задачу государства.

«Это наша общая миссия – общества, системы образования и каждого человека. Университеты, как центры знаний и формирования критического мышления, несут особую ответственность за развитие у молодёжи устойчивых ценностей, гражданской позиции и культуры мирного взаимодействия», – отметил он.

Таким образом, образовательная среда была обозначена как один из ключевых факторов долгосрочной профилактики.

Международный контекст дискуссии задал Генеральный консул Федеративной Республики Германия в Алматы Маттиас Кислер. Он обратил внимание на то, что проблемы языка ненависти, фейковых новостей и радикализации актуальны не только для стран Центральной Азии, но и для Европы.

«Распространение дезинформации и агрессивной риторики представляет угрозу для мирного сосуществования. Особенно важно, что здесь обсуждаются современные инструменты противодействия, в том числе использование искусственного интеллекта», – подчеркнул он.

По его словам, инновационный формат Дней активизма, включающий даже такие нестандартные элементы, как цифровые практики, демонстрирует, насколько разнообразными могут быть подходы к работе с молодёжью.

Ключевой акцент мероприятия был сделан на роли самой молодёжи как активного участника общественных процессов. Штефан Бухмайер, руководитель региональной программы GIZ «Предотвращение насильственного экстремизма в Центральной Азии», отметил, что распространённые стереотипы о пассивности молодого поколения не соответствуют действительности.

«Сегодняшние участники демонстрируют инициативность, ответственность и готовность влиять на развитие общества. Молодёжь не только следует государственной политике, но и формирует её через свои идеи и конструктивную позицию», – подчеркнул он.

Президент Дипломатического клуба «Астана» Кайырболат Сахметов в своём выступлении заострил внимание на ценности диалога и совместной работы.

«Профилактика экстремизма начинается с уважения и умения слышать друг друга. Важно не только обсуждать проблемы, но и вместе создавать решения – проекты, инициативы, реальные шаги к позитивным изменениям», – отметил он, добавив, что подобные площадки дают молодёжи не только знания, но и возможности для личностного роста и международного сотрудничества.

Практическое измерение темы раскрыло выступление председателя комитета по координации профилактической деятельности МВД РК Армана Саданова. Его лекция стала одним из центральных элементов Дней активизма, обозначив реальные угрозы и механизмы вовлечения молодёжи в деструктивные процессы. По его словам, современный экстремизм – прежде всего «борьба за умы», которая всё чаще ведётся в цифровом пространстве.

Особую обеспокоенность вызывает использование новых технологий. С развитием искусственного интеллекта стало возможным создавать убедительные фейковые материалы, включая видеоролики с поддельными высказываниями известных людей. Алгоритмы социальных сетей позволяют формировать психологический портрет пользователя, что делает вербовку более точечной и эффективной. В зону риска попадают онлайн-игры, чаты и даже повседневные коммуникации, где под видом дружеского общения может скрываться целенаправленное воздействие.

Арман Саданов подробно остановился на признаках, по которым можно распознать попытки манипуляции: избыточное внимание, предложение помощи, изоляция от близких, апелляция к чувству несправедливости и навязывание «единственно верной истины». Он подчеркнул, что вербовщики часто работают как профессиональные психологи, ориентируясь не на слабых, а на активных и ищущих молодых людей.

Отдельно была затронута тема ответственности. Согласно законодательству Казахстана за распространение экстремистских материалов предусмотрены серьёзные наказания – вплоть до 14 лет лишения свободы. Только за последний год выявлено более 1 800 несовершеннолетних, оказавшихся под влиянием радикальных идей. Эти цифры подчёркивают актуальность профилактической работы и необходимость раннего вмешательства.

В качестве ключевых мер защиты участникам были предложены принципы цифровой гигиены, развитие критического мышления и открытая коммуникация с близкими и педагогами.

«Образование – наш главный щит. Чем больше человек знает, тем сложнее им манипулировать», – отметил представитель МВД.

Мероприятие завершилось подведением итогов конкурса молодёжных проектов и вручением сертификатов. Однако, как отмечали участники и организаторы, главной ценностью стали не награды, а сформированное сообщество единомышленников, готовых продолжать работу в своих странах и регионах.

Дни активизма в Алматы продемонстрировали, что профилактика экстремизма сегодня требует комплексного подхода, объединяющего образование, технологии, международное сотрудничество и активное участие самой молодёжи. В условиях стремительных цифровых изменений именно способность критически мыслить, вести диалог и создавать позитивные альтернативы становится главным инструментом обеспечения устойчивого и безопасного будущего.

Олеся Клименко

