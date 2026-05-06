В Казахстане можно родиться немкой, вырасти среди казахов, петь патриотические песни для армии и однажды выйти на айтыс с домброй. Да так, что зрители забудут про все на свете. Жизнь Эльданы Габерман похожа на айтыс. В ней как раз есть немного дерзости, немного импровизации, щепотка самоиронии и целый вагон любви к Родине.

Эльдана Габерман родилась в Павлодарской области в поселке Шарбакты (район Акку). Там, среди казахского населения, прошли ее детство и юность. Язык, традиции, обычаи, – всё это она не просто выучила, а, как сама говорит, «впитала дух». И в этой фразе, пожалуй, ключ ко всей ее истории. Потому что во время общения с Эльданой я поняла, что ее патриотизм – не декорации и не лозунг. Это что-то очень бытовое, живое и честное: любовь к земле, где выросла, и к людям, среди которых стала собой.

Сегодня Эльдана – солистка Центрального ансамбля Министерства обороны Республики Казахстан. Она выступает на государственных концертах, исполняя патриотические произведения и участвуя в культурных программах, формирующих имидж армии. На службе и на сцене её отличают дисциплина, собранность и сильный голос – качества, которые ценят коллеги и зрители.

Айтыс: «Да» без раздумий

«Служащая Вооруженных сил с немецкими корнями завоевала призовое место на айтысе», – пестрят заголовки сетевых казахстанских изданий. Участниками республиканского айтыса с поэтичным названием «Алтын шаңырақ» стали представители разных этносов. Всего состязались 24 сильных импровизатора.

Когда ей позвонили с предложением представить Астану на айтысе, ответ был без пауз и сомнений. Дальше началась работа. Эльдана совершенствовала технику исполнения, искала ритм, импровизировала.

– Страх? Был. И очень вовремя – всего за два дня до конкурса. На сцене случился единственный «сбой»: мысли вдруг спутались. Но вместо паники произошла мгновенная импровизация. В ход пошла шутка про службу в армии, и зал это оценил.

Получается, что айтыс это когда ты падаешь… и тут же превращаешь падение в эффектный танец!

О немецкости

Дисциплина и порядок – качества, которые она связывает со своими немецкими корнями. Ирония в том, что именно этот «немецкий фундамент» помогает ей быть яркой представительницей казахской культуры на сцене.

Казахстан знает много великих акынов: от классиков вроде Биржан-сала до современных мастеров. Но немка с домброй – это что-то новенькое!

При этом Эльдана не пытается «вписаться», она уже часть этой культуры.

И ее победа на айтысе – доказательство, что интеллектуальные состязания поэтов сегодня шире, чем этнические рамки.

Самый приятный комплимент после выступления поступил от любимых друзей, которые пришли поддержать: «Уау, Эльдана, ты это сделала!». Для нее такие слова значат многое.

– Да, я это сделала!

Казахстан и Германия в жизни Эльданы

Отец Эльданы давно живет в Германии, как и почти вся родня. В Казахстане –

мама, которой нужна забота. Выбор, по сути, был сделан самой жизнью: быть там, где ты нужна. При этом связь с немецкими корнями жива.

Голос и манера речи Эльданы, по ее словам, достались от бабушки Эмилии Беккер, которая знала казахский и немецкий. Вот она, та самая семейная нить, соединяющая поколения. Девушка мечтает познакомиться с родственниками в Германии. И, возможно, однажды это станет отдельной главой ее истории.

Платье от доброго волшебника

Перед айтысом возникла неожиданная проблема: нужно было красивое национальное немецкое платье. А его… не было. Местные власти пообещали помочь, но, как это порой случается, затянули с решением вопроса. Время шло, и тогда Эльдана решила действовать сама.

Она поехала в село Родина к Ивану Адамовичу Сауэру. Можно сказать, к своему «крестному волшебнику». Он с радостью поддержал идею и профинансировал пошив платья. И вот тут важный момент: в этой сказке платье осталось у «Золушки» навсегда. Теперь это память и символ достойной победы, о которой точно будут рассказывать за семейным столом еще не один десяток лет.

– Он меня сразу поддержал. И был приятно удивлен, что я буду петь на казахском под домбру, и при этом в немецком платье! На айтысе я вышла в прекрасном платье. Безумно благодарна Ивану Адамовичу.

Немецкая культура – пока на расстоянии

Несмотря на корни, Эльдана признается: о немецкой культуре она знает немного. Что ж, пусть это будет просто паузой перед знакомством. Она хочет узнать кухню, традиции, язык и внести свой вклад в жизнь немецкого этноса Казахстана.

Мечта у Эльданы простая и большая одновременно. Как артист, она мечтает о большой сцене. О публике, о том самом моменте, когда зал дышит вместе с тобой в унисон.

И еще одна, очень личная мечта: она пообещала своему сыну, что если выиграет айтыс, они поедут в Германию.

Хороший план! В ее истории уже достаточно доказательств, что она умеет превращать планы в реальность, поэтому пожелаем ей успехов на таком ярком творческом пути.

Евгения Шоль

Поделиться

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia