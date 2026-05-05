В Караганде уже третий год продолжается акция — на территории областной детской клинической больницы (ОДКБ) высаживают деревья. Инициатор этого – не крупная компания, а обычный гражданин, предприниматель, член Совета Карагандинского областного общества «Немецкий центр «Видергебурт» Роман Викторович Кислер. Сегодня мне удалось побывать на месте и выяснить, что вдохновило Романа Викторовича, какие чувства он испытывает, представляя через несколько лет кроны выросших тополей, к посадке которых был причастен.

В условиях растущей урбанизации и ухудшения экологической обстановки всё больше городов по всему миру делают ставку на озеленение. Деревья перестают быть просто элементом благоустройства — сегодня это важная часть городской экосистемы, влияющая на здоровье, комфорт и даже психологическое состояние жителей.

Но иногда большие изменения начинаются с очень простой мысли: «Чего-то не хватает». Идея, которую Роман Викторович увидел глазами отца, родилась не в кабинете и не в рамках крупной программы.

«Я привёз своего ребёнка в эту больницу, когда она только построилась. Подумал: большая, красивая, но чего-то не хватает. Решил помочь. Так и начался этот проект», — рассказывает инициатор акции, За 3 года ставшей устойчивой традицией. Второго мая этого года здесь высадили 50 пирамидальных тополей, хорошо подходящих для городских условий. «Площадь большая, есть над чем работать. Сейчас пересаживаем то, что не прижилось и подсаживаем новые саженцы», — рассказывает Роман.

Территория, где дышится легче

Место выбрано не случайно. Детская больница — не просто медицинское учреждение, а пространство, где родители сутками ждут новостей, а дети борются с болезнями. «Родственникам будет приятно посидеть в ожидании под деревьями, а детям — легче выздоравливать», — уверен Роман Кислер.

Руководство больницы инициативу поддержало — и не формально. «Хочется выразить огромную благодарность лично Аргыну Нояновичу Бидайбаеву. Он предоставил нам возможность провести акцию на территории, и под его контролем за деревьями в последующем оказывается уход», — подчёркивает Роман.

Советский школьник с лопатой

Когда я спросила Романа Викторовича, почему он этим занимается, он не сказал про экоповестку или модные гранты. Ответ проще и честнее: «Такие начинания важны были всегда. Я начал сажать деревья, когда ещё учился в простой советской школе. И продолжаю по сей день».

Сегодня с ним работают карагандинцы-патриоты: волонтёры, ребята из немецкого центра «Видергебурт».

Мне стало интересно, есть ли какая-то помощь при закупе материала: «Всё делаю из собственных средств. Пока нет никаких фондов. Думаю, можно создать что-то при помощи немецкого центра.

Присоединиться может любой желающий. Информацию о будущих посадках распространяют через координаторов, в частности, через Ксению Николаевну Риккель.

«Через 10 лет мы страну не узнаем»

Когда видишь ровные ряды молодых тополей у больничных корпусов, поневоле начинаешь верить в оптимизм горожан. «Город станет лучше. Чем больше зелёных насаждений, тем легче всем дышится», — говорит Роман.

На вопрос, что он почувствует через несколько лет, когда вернётся и увидит выросшие деревья, отвечает просто: «Порадуюсь за себя, за ребят, за город. Какие чувства здесь ещё можно испытать? Только радость». И добавляет то, что могло бы стать слоганом для всей Караганды: «Если каждый из нас будет высаживать по одному дереву в год, через 10 лет мы страну не узнаем».

В планах — продолжать, пока хватит сил и возможностей. Единственная просьба к городским властям — помочь с земельными участками и породами деревьев. Остальное, как показывает опыт, люди сделают сами.

Амалия Бетхер

