Епископ Евангелическо-Лютеранской Церкви в Республике Казахстан Ростислав Новгородов удостоен высокой государственной награды — ордена «Достык» II степени.

Соответствующий указ был подписан 24 апреля Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Торжественная церемония вручения состоялась 30 апреля в Доме министерств. Награду вручила заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Аида Балаева.

Орден «Достык» является одной из значимых государственных наград Республики Казахстан и вручается за особые заслуги в укреплении общественного согласия, развитии межнационального и межконфессионального диалога, а также за деятельность, направленную на сохранение мира и стабильности в обществе.

Для Евангелическо-Лютеранской Церкви в Республике Казахстан данная награда имеет особое значение. Она свидетельствует о высоком статусе государственной оценки служения Церкви и является важным знаком внимания и доверия со стороны государства к её духовной и общественной миссии.

Это событие можно рассматривать как признание вклада Церкви в укрепление мира, согласия и взаимопонимания в казахстанском обществе, а также как ответственность продолжать служение во благо людей, общества и страны.

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia