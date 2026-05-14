12 мая в Бишкеке прошло XVII заседание Кыргызско-Германской межправительственной комиссии по вопросам немцев Кыргызстана. Встреча стала очередным шагом в развитии гуманитарных связей между двумя странами и подчеркнула неизменную роль немецкой общины в общественной и культурной жизни республики.

Кыргызскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Медер Абакиров, германскую — Уполномоченный Федерального правительства по делам переселенцев и национальных меньшинств д-р Бернд Фабрициус. В заседании также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Кыргызстане Моника Ленхард, представители Федерального министерства внутренних дел Германии, руководитель отдела «Интеграция и медиа» Института по культурным связям за рубежом (ifa) Каролине Гиль, а также представители государственных структур и самоорганизации немцев Кыргызстана.

Политический диалог и новые перспективы сотрудничества

Открывая заседание, заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Медер Абакиров поздравил Бернда Фабрициуса с повторным назначением на должность Уполномоченного по делам переселенцев и национальных меньшинств и выразил уважение к его многолетней деятельности на благо немецкого народа и его соотечественников, проживающих за пределами исторической родины.

По словам вице-министра, возвращение д-ра Фабрициуса воспринимается как добрый знак преемственности и стабильности государственной политики Германии в отношении переселенцев и немецких сообществ за рубежом.

Продолжая выступление, Медер Абакиров отметил, что политический диалог между Бишкеком и Берлином заметно активизировался, а отношения двух стран получают новое наполнение. Он подчеркнул, что важными этапами развития двусторонних связей стали визит Федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Кыргызстан, а также саммит «Центральная Азия — Германия». По словам вице-министра, только за последнее время между двумя странами было подписано 17 двусторонних документов в различных сферах сотрудничества.

Медер Абакиров подчеркнул, что Германия является для Кыргызстана одним из главных стратегических партнеров в Европейском союзе и государством, которое на протяжении многих лет поддерживает республику в самых разных направлениях — от экономики и образования до гуманитарной сферы и развития гражданского общества. Германия внесла значительный вклад в становление молодого кыргызского государства и продолжает оказывать поддержку важным социальным и образовательным инициативам.

Он также отметил, что в многонациональном Кыргызстане созданы условия для сохранения языка, культуры и самобытности этнических сообществ, а немецкая община является неотъемлемой частью кыргызского общества и вносит значимый вклад в развитие экономики, образования и культуры страны. Особое внимание Медер Абакиров уделил необходимости дальнейшего повышения роли немецкого языка и расширению знакомства с культурой Германии.

Отдельно вице-министр подчеркнул, что современная глобальная повестка остается сложной и требует новых подходов к международному сотрудничеству. В этих условиях Кыргызстан и Германия готовы искать новые совместные проекты и расширять партнерство в образовательной, гуманитарной, экономической и молодежной сферах.

Поддержка немецкого меньшинства

Как отметил д-р Бернд Фабрициус, в центре работы межправительственной комиссии остаются вопросы поддержки немецкого сообщества, имеющие важное историческое, общественное и гуманитарное значение, а главной её задачей является устойчивое развитие немецкого этноса, сохранение его культурной идентичности и расширение возможностей для полноценного участия в общественной жизни страны.

В этой связи д-р Фабрициус рассказал о поддержке этнических немцев со стороны Федерального правительства Германии и отметил, что ФРГ ежегодно выделяет не менее 300 тысяч евро в рамках действующих программ сотрудничества.

Особое внимание он уделил открытию Кыргызско-Немецкого дома в Бишкеке, подчеркнув его значение для укрепления гуманитарных связей. По словам д-ра Фабрициуса, Немецкий дом стал своеобразным мостом не только между двумя странами, но и внутри самого кыргызского общества. Он открыт для всех желающих и служит не просто культурным центром, а пространством для диалога, взаимопонимания и знакомства с историей и наследием кыргызских немцев.

Роль немецкого сообщества Кыргызстана

В своём выступлении председатель Народного совета немцев Кыргызстана Валерий Диль отметил, что немецкое сообщество республики, насчитывающее около 10 тысяч человек, остаётся одной из наиболее организованных и активных национальных общин страны.

Он подчеркнул важную роль Кыргызско-Немецкого дома как центра сохранения немецкого языка, культуры и общественной жизни, а также выразил благодарность правительству Германии и Кыргызско-Германской межправительственной комиссии за последовательную поддержку.

Особое внимание Валерий Диль уделил необходимости дальнейшего развития молодёжных, образовательных и культурных инициатив, расширения гуманитарных проектов и внедрения современных форм работы, направленных на сохранение немецкой идентичности и укрепление кыргызско-германского сотрудничества в условиях современных глобальных вызовов.

Проекты самоорганизации немцев Кыргызстана

Генеральный директор ОФ «Немецкий фонд гуманитарной помощи» Артур Шесслер в своём докладе отметил, что самоорганизация немцев Кыргызстана продолжает активно развивать этнокультурные, молодежные, языковые и социальные проекты.

В качестве примеров он привёл реализацию инициативы «Сеть центров встреч», в рамках которой в Бишкеке и регионах страны прошло более 100 мероприятий, а также этнокультурный проект «Свадьба немцев Поволжья», вызвавший широкий общественный интерес и живой отклик в социальных сетях.

Особое внимание в выступлении было уделено молодежной работе, развитию лидерских программ, деятельности языковых клубов в регионах Кыргызстана и проекту «Языковой ассистент из Германии», способствующему созданию живой языковой среды.

Артур Шесслер также подчеркнул важность дальнейшего укрепления международного партнёрства, поддержки семейных и межпоколенческих инициатив, а также расширения проектов, направленных на сохранение немецкой культуры и языка среди молодого поколения.

Образовательные и международные программы

В свою очередь, д-р Франка Фюлле, руководитель отдела DG I 4 Федерального министерства внутренних дел Германии, подробно представила программу поддержки немецкого меньшинства, реализуемую ведомством в Кыргызстане. Она рассказала о финансировании проектов в сферах этнокультурной, молодежной, языковой и социальной работы, подчеркнув, что программа на протяжении многих лет способствует сохранению немецкой идентичности, развитию гуманитарных связей и укреплению кыргызско-германского сотрудничества.

Посол Германии Моника Ленхард отметила, что важную роль в развитии молодежных образовательных программ играет Гёте-Институт. По её словам, именно при его поддержке десятки молодых людей из Кыргызстана приняли участие в языковых и образовательных проектах, где помимо изучения немецкого языка были организованы театральные мастер-классы и тренинги по личностному развитию.

Кроме того, при содействии Гёте-Института реализуются образовательные инициативы по повышению квалификации преподавателей немецкого языка и обеспечению их современными учебными материалами как в печатном, так и в цифровом формате. Отдельно была подчеркнута важность сотрудничества института с немецкими издательствами учебной литературы и его вклад в развитие языковой среды в Кыргызстане.

Международное сотрудничество и культурный обмен

Руководитель отдела «Интеграция и медиа» Института по культурным связям за рубежом (ifa) Каролине Гиль представила действующие программы и возможности международного сотрудничества. Она рассказала о реализуемых проектах, образовательных инициативах и стипендиальных программах, направленных на поддержку немецкого меньшинства, развитие молодежных и медийных проектов, а также укрепление культурных связей.

Особое внимание было уделено возможности направления носителей немецкого языка в рамках программы ifa для оказания практической и методической поддержки самоорганизациям немцев в различных странах, которые содействуют развитию языковой среды и культурной работы.

Закрепляя договоренности

По итогам работы стороны подписали совместное коммюнике, закрепившее договоренности о продолжении культурно-гуманитарного сотрудничества и поддержке немецкой общины Кыргызстана.

Кыргызско-Германская межправительственная комиссия, действующая с начала 1990-х годов, остается ключевым механизмом взаимодействия двух стран в вопросах сохранения немецкого языка, культурного наследия и интеграции этнических немцев.

Олеся Клименко

