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25 ноября в Берлине состоялась встреча руководителя депутатской группы сотрудничества «Казахстан – Германия» Евгения Больгерта и члена группы, депутата Курултая Аббата Урисбаева с членами Парламентской группы Бундестага по связям с государствами Центральной Азии во главе с Кристианом Гёрке. Во встрече также принял участие Посол Казахстана в Германии Нурлан Онжанов.

Участники обсудили развитие межпарламентских контактов в преддверии 35-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Германией, которое будет отмечаться 11 февраля 2027 года. Казахстанские депутаты ознакомили немецких коллег с конституционными преобразованиями и работой Курултая.

Особое внимание было уделено парламентскому содействию реализации договорённостей, достигнутых в ходе сентябрьского визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Германию. В числе приоритетов промышленная и технологическая кооперация, энергетика, транспорт и логистика, профессиональное образование и подготовка кадров. Обсуждены также возможности участия немецких компаний в проектах «Народной стройки», в том числе с применением германских технологий и оборудования.

— Визит Президента Казахстана в Германию задал конкретные направления совместной работы. Наша задача как парламентариев содействовать реализации этих договорённостей, поддерживать прямые контакты и помогать находить решения вопросов, возникающих у наших партнёров. Предлагаем закрепить эту работу в совместном плане на 2027-2029 годы, — отметил Евгений Больгерт.

Кристиан Гёрке выразил поддержку дальнейшему развитию связей между депутатскими группами.

— Мы поддерживаем совместную работу, обмен визитами и развитие межпарламентского сотрудничества. Прямой диалог между депутатами помогает лучше понимать друг друга и может способствовать решению существующих вопросов двусторонней повестки, — подчеркнул немецкий парламентарий.

Казахстанские депутаты пригласили парламентариев Бундестага посетить Казахстан в юбилейном году. Наряду с Астаной они предложили включить в программу визита Мангистаускую область.

— Мы приглашаем коллег побывать в Актау. Здесь можно увидеть, как развивается Транскаспийский маршрут, ознакомиться с работой порта Курык и совместными образовательными проектами. Для немецких партнёров регион также перспективен в сфере зелёной энергетики и производства водорода, — подчеркнул Аббат Урисбаев.

Участники обменялись предложениями по дальнейшим контактам между депутатскими группами, взаимным визитам и тематическим встречам.

Пресс-служба Курултая

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