В Петропавловске открылся крупнейший в Казахстане сервисный центр CT AGRO по обслуживанию сельскохозяйственной техники CLAAS и HORSCH.

В Северо-Казахстанской области, где от исправности сельхозтехники во многом зависят темпы полевых работ и результаты аграрного сезона, появилась новая крупная площадка технического обслуживания. В Петропавловске открылся сервисный центр CT AGRO площадью почти три тысячи квадратных метров — крупнейший объект такого профиля в Казахстане.

В церемонии открытия принял участие аким области Гауез Нурмухамбетов. Новый центр будет специализироваться на ремонте и техническом обслуживании немецкой сельскохозяйственной техники CLAAS и HORSCH, широко используемой в хозяйствах региона.

По сравнению с прежней сервисной площадкой компании в СКО новый объект стал больше в десять раз. Здесь оборудованы ремонтные мастерские и складские помещения, что позволит ускорить ремонт, повысить доступность запасных частей и оперативнее реагировать на обращения сельхозпроизводителей.

– Для нашего региона, где сельское хозяйство играет важную роль в экономике, доступность качественного сервисного обслуживания имеет очень важное значение. Особенно в период посевной и уборочной кампаний, когда исправность техники напрямую влияет на сроки проведения полевых работ, — подчеркнул Гауез Нурмухамбетов.

Открытие центра закономерно именно в Северо-Казахстанской области — одном из ведущих аграрных регионов страны. Здесь не только активно используют немецкую технику, но и развивают ее производство. На действующем заводе в Петропавловске с момента запуска её выпущено около 2,5 тысяч единиц.

CT AGRO входит в число ведущих поставщиков сельскохозяйственной техники в Казахстане и располагает филиалами в 15 регионах страны. Новый сервисный центр укрепит техническую инфраструктуру аграрного сектора и станет дополнительной поддержкой для хозяйств, которым в разгар полевого сезона особенно важно не терять время из-за поломок машин.

Андрей Кратенко

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