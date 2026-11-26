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Ольгино в Павлодарской области изначально основывалось как немецкое. В 2023 году село было официально переименовано в Кызылагаш, но в народе оно по-прежнему зовётся по-старому. Сегодня здесь осталось лишь около десяти семей немцев, однако старые традиции не исчезли. В домах до сих пор звучит редкий диалект, пахнет сдобными штрудлями и картофельной колбасой, а в кладовых хранятся вышитые наволочки, которым больше полувека. О том, как сегодня живут потомки первых немецких поселенцев, – в этом репортаже.

От гусиных стад до физалиса и мёда

– Почему вы решили разводить индюков? – интересуюсь у хозяев. Ренада Оттовна Герцен отвечает: «Они хоть молчат, не то что утки! Лет 25 назад люди отсюда уезжали, предложили забрать их индюков – мы и купили. Наши птицы до шести килограммов доходят, маленькие. Да мы их и не держим долго… Раньше немцы в основном же свиней и гусей разводили!»

Супруг – Николай Данилович Герцен – включается в разговор: «У нас в селе жили практически одни немцы: утром выгонят скот – раньше ведь как: калитку открыл, и пошло стадо по селу. А следом каждый гнал своих гусей за огороды, к большому озеру. Каждый знал, как его птица помечена, а вечером гуси сами возвращались домой».

«Гусей в основном зажаривали, делали фарш и холодец. Всё шло в переработку: и лапки, и головы. Это сейчас головы никто не ест. Недавно вот петушков молоденьких зажарили вместе с головами – и я сразу вспомнила вкус детства, – поясняет Ренада Оттовна. – Колбасу делали свиную, а ещё картофельную… Мы её и сейчас обычно на Рождество готовим».

Хозяйка гордо демонстрирует мне семейные реликвии и поясняет, мол, изумительным наволочкам уже 54 года – их подарила на свадьбу тётя. А вышитые покрывала – память о маме, у нее на кроватях всегда лежала такая красота.

Из гостиной мы направляемся в кухню.

– В последний раз я била масло в октябре – сейчас коровы в запуске: ни молока, ни сметаны нет. Нынешняя маслобойка современная, попроще, а раньше были чисто деревянные, без жести, – говорит Ренада Оттовна. – Молоко на зиму я замораживаю порционно прямо в целлофановых пакетиках – потом достанешь, разморозишь, вскипятишь, и оно как свежее. Ягоды у нас тоже с огорода: малина, клубника и наша немецкая юнебер, по-русски – физалис. Наморозили его целое ведро и едим до самого лета: пускаем на муссы, пироги и вкусный подлив к мясу. Как и любая хозяйка, делаю на зиму соленья – всё, что растёт в огороде, идёт в банки. Помидоров у нас всегда много, поэтому делаю из них томатную пасту и салаты. А из индюков я закатываю тушёнку на лето. Хоть морозилка и есть, но такие заготовки выручают для быстрого обеда: баночку открыл – и готово.

Николай Данилович показывает мне пластиковые ёмкости с мёдом и продолжает беседу:

– У меня своя пасека: вот прошлогодний донниковый мёд, а это свежий, гречишный и подсолнечный. А вот это самодельный колбасник, ему уже лет сорок, если не больше. Сюда закладывают фарш с перцем, чесноком и специями. Красную колбасу мы отправляем в коптилку, а ливерную варим сразу. Раньше в селе свиней держали много, и этот колбасник «ходил» по дворам – на него была очередь. Люди знали: сегодня режут Герцены, завтра Янцены, потом другие. За работу с собой обязательно давали гостинец, как у казахов саркыт: сколько в семье детей, столько котлеток и кусочков колбасы положат в сумку.

Картофель-гехактес, штрудли и семейная память

Ещё одна хранительница традиций в селе – Ольга Рудольфовна Гафалина (в девичестве Фриман). Как и семья Герцен, она свободно говорит на родном немецком, хранит семейные рецепты старинных блюд и всегда отмечает немецкие праздники.

– Наши предки – переселенцы ещё со времён Екатерины Второй. Они приехали на Кавказ, в Ставропольский край – там, в селе Селивановка, жили наши бабушка с дедушкой. Вот фотография деда – его расстреляли, а потом реабилитировали, – отмечает Ольга Рудольфовна. – Дед раньше был военным. В 1937 году, как рассказывала бабушка, за ним пришли вечером, забрали – и с концами. Куда только ни писали – никакого ответа не было. У бабушки осталось пятеро детей, четверо из них умерли, выжил только мой отец. Когда немцев переселили сюда, в Казахстан, бабушку должны были забрать в трудармию. Чтобы последний сын не умер от голода, она сдала его в детдом, а сама пошла работать, чтобы потом его прокормить. Бабушка всю жизнь ждала деда, верила, что он когда-нибудь вернётся. А когда в конце 1980-х из Ставропольского края пришли документы, у нас плакали все: и бабушка, и папа места себе не находили. Узнали, что деда расстреляли по решению «тройки», и даже неизвестно, где он захоронен.

– Много ли немцев осталось в селе? – спрашиваю у женщины. Она объясняет:

– Совсем мало, от силы семей десять. А раньше вся деревня была немецкой, ведь это немцы её основали! Тут жили и меннониты, и наши. Я, когда ездила в Германию, заметила, какой у нас особенный диалект – «платтдойч» – в нём намешан даже голландский язык.

В повседневной жизни Ольга Рудольфовна держит хозяйство, а в свободное время занимается вязанием. Не меньше рукоделия любит и готовить, особенно традиционные немецкие блюда. Одно из её любимых – та самая знаменитая картофельная колбаса: для неё берут побольше картошки, немного мяса, лук, чеснок и острый перец, набивают всем этим кишки и запекают в духовке. Раньше в семье Ольги Рудольфовны делали и «картофель-гехактес» – по сути то же самое, только без кишок. Варили и молочный «клёйс» – бросали подошедшее дрожжевое тесто в кипящее, чуть подсоленное молоко. Ну и, конечно, не обходилось без штрудлей с мясом, картошкой и капустой, которые Ольга Рудольфовна до сих пор любит с лёгкой поджаристой корочкой.

Будни сельского кондитера

Сладким делом Анна Солонина (дев.Герцен) занимается уже около пяти лет. Всё началось с простого увлечения: ей всегда нравилось печь, а однажды знакомые попросили сделать торт на заказ. Решила попробовать, и закрутилось. Никакой рекламы сельский кондитер не даёт, всё держится на сарафанном радио: односельчане и знакомые сами передают её контакты друг другу.

Ингредиенты мастерица закупает в кондитерских магазинах Павлодара, а летом пускает в ход свои домашние продукты – натуральные молоко и творог. При этом цены держит вполне доступные: небольшой тортик выходит от трёх тысяч тенге и выше в зависимости от веса и начинки.

Ассортимент у Анны богатый: помимо нежнейшего меренгового рулета, капкейков и кейк-попсов она печёт «Наполеон», «Молочную девочку», «Красный бархат», медовики, шоколадный бисквит и торт «Мишка» с сочными коржами. Семья такое хобби поддерживает во всём – например, когда гуляли свадьбу старшей племянницы, мастерица полностью взяла на себя сладкий стол, напекла тортов и всевозможных пирогов.

– Помимо тортов готовлю пирожные, трайфлы в стаканчиках и разнообразные десерты, – уточняет кондитер. – Конкуренции в селе не боюсь – здесь печёт ещё моя подруга. Она начала раньше и берёт заказы на весь район и даже в области. Я же работаю на узкий круг постоянных клиентов – большего и не нужно, ведь у меня и без того хватает хлопот по хозяйству. Родные меня даже иногда ругают, чтобы не набирала слишком много заказов и берегла себя.

…Вот так и живут в Ольгино: сохраняют и передают старинные реликвии и бабушкины рецепты, держат хозяйство и находят дело по душе.

Марина Ангальдт

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