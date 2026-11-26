Беседуем с депутатом Сената Парламента Республики Казахстан II-III созывов, ответственным секретарем Министерства сельского хозяйства РК (2009-2013), первым заместителем акима Костанайской области (2013-2015) Евгением Аманом.

– Евгений Иосифович, 35 лет назад Республика Казахстан стала независимым государством. Если анализировать 90-е годы в Костанайской области, вспоминаются масштабные проекты – ремонт автомагистрали «Алма-Ата – Екатеринбург», строительство железной дороги «Хромтау – Алтынсарино», капитальная перестройка в 2003 году автомобильного моста через реку Аят в Тарановском. Первый заместитель акима области Виктор Мейстер сказал тогда: «Мост должен стоять сто лет». В нашей области нефть не нашли. За чей счет финансировались эти дорогие проекты?

– Экономику республики тащила нефть. Других составляющих бюджета в то время не было. В некоторые годы более, чем на 80% от всех видов поступлений в бюджет, давала нефть. Эти средства перераспределялись по регионам и отраслям. Что касается сельского хозяйства, а наша область одна из житниц, то, несмотря на это, его доля в налоговых поступлениях была порядка 4%, хотя в прошедшем полугодии – заметно выше, 5,6%. Тогда как в структуре ВВП и налоговых сборах страны доля сельского хозяйства сохраняется в диапазоне 3,8-4%. При этом аграрный сектор республики предельно важен для экономики: он обеспечивает стабильность на сельских территориях и продовольственную безопасность. Наша страна, имея возможность получать доходы от недропользователей, дает большой перечень льгот для КХ и сельских ТОО. Это один из способов обеспечить инвестиционную привлекательность отрасли. У руководства страны есть понимание, насколько сельское хозяйство «хлопотное», какие там риски, это и климат, и удаленность от рынков сбыта, и длинный период окупаемости вложений.

Замечу: в АПК оборачиваемость капитала – один раз в год «посеял-убрал», тогда как в торговле, например, показатель «крутится» 3-5 раз за тот же период времени. Поэтому и доходность, и налоги от торговли выше. Такова специфика сельского хозяйства: малая доходность зоны рискованного земледелия. Выручки крестьянина, у которого 1-2 тысячи гектаров, только и хватит, что семью прокормить.

– Пресловутый диспаритет цен: вечно дешевое зерно и вечно дорогие техника, запчасти, топливо – продолжает волновать аграриев.

– Общеизвестная проблема. Поэтому им были даны такие льготы, о каких в других отраслях и не мечтают. В свое время министр финансов Болат Жамишев сказал, что для бюджета налоги от АПК несущественны, и можно вообще обойтись без налогообложения сельского бизнеса. Однако, отказ от общеустановленной практики привел бы к негативному сценарию: утрате навыков бухгалтерского учета и понимания тенденций доходности предприятий. Важный нюанс: одни сельхозтоваропроизводители решают социальные вопросы жителей в тех селах, где базируются, другие не решают. В 90-х была «большая разница» между ними, сейчас она не так велика – сельское население устремилось в города даже из тех сел, где жилось неплохо. Поэтому считаю предельно важным поиск путей стимулирования жилищного строительства на селе. В Министерстве сельского хозяйства мы делали попытки включить в госпрограммы эту статью. Не удавалось. А время идет, жилищный фонд изнашивается. Нужен нестандартный подход бюджетного финансирования и стимулов для участия в строительстве товаропроизводителей.

Если говорить о дешевом зерне и о ценах на ту продукцию, без которой хлеб не вырастить, то депутаты всегда «сражались» с правительством за то, чтобы облегчить жизнь аграрникам. Во-первых, они сами постоянно апеллировали к депутатам, во-вторых, многие парламентарии вышли из народа, из тех самых сел. На внутреннем рынке цены на зерно всегда ниже мировых.

А экспортные возможности казахстанских аграриев уступают тем регионам, которые имеют выход к морю. Минимум 50 долларов теряем на транспортировке продукции к морским терминалам. Возможность компенсации этих потерь мы пытались заложить в полномочия правительства при вступлении в ВТО. Был долгий торг, с нами не согласились. Удалось добиться права господдержки сельского хозяйства в пределах 8,5% от валовой стоимости его продукции. Таким образом, был получен резерв для разного рода субсидий и точечных вливаний в аграрный сектор. Хочется надеяться, что госбюджет всегда будет иметь возможность маневра в этом сегменте, а Минсельхоз – основания для финансовой поддержки приоритетных направлений.

– О вступлении в ВТО, Всемирную торговую организацию, если поднять старые газеты, мечтали аграрники – как о дороге к хлебным биржам и высоким ценам. А надо ли было вступать?

– Казахстан подал заявку на вступление в ВТО 30 лет назад – еще один «юбилей» – в 1996 году, но только в 2015-м в Женеве был подписан протокол о присоединении – наше место в ВТО было 162-е. Фактически девять лет нас «строили». В рамках обязательств перед ВТО Казахстан принял на себя жёсткие договорённости по ограничению поддержки аграрного сектора. Как говорил выше, нам отказали в компенсации затрат на логистику. Сохранены субсидии на удешевление ГСМ, льготные кредиты, удобрения. Без ограничений ВТО разрешает финансировать науку в рамках АПК, борьбу с вредителями, инвестиции в инфраструктуру, фитосанитарный и ветеринарный контроль. Зачем вступали в ВТО или какие-то другие международные организации? Чтобы чему-то научиться. Торговать с миром надо профессионально и культурно. Мы свое качественное зерно возили «россыпью» – в вагонах. А Китай, например, покупает только в мешках. Учились правильно оформлять документы, грамотно договариваться. Мы приходили новичками, а сейчас на международном уровне не хуже других. Научились.

Беседовала Людмила Фефелова.

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