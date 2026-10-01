Как изучают свою генеалогию немцы, выехавшие из стран постсоветского пространства и уже много лет проживающие в Германии? Интересна ли им эта тема или, обретя новую родину, они больше смотрят в будущее, оставляя прошлое позади? Эти и другие вопросы мы обсудили с Доротеей Вальтер и Петером Майером на площадке Haus der Heimat e. V. Nürnberg.

– Доротея, в Haus der Heimat e.V. Nürnberg Вы проводите много мероприятий и семинаров, уделяете большое внимание изучению истории и своего родословия. Насколько сегодня востребована эта тематика? Кто приходит на такие встречи, люди какого возраста? В Казахстане мы постоянно сталкиваемся со следующей ситуацией: молодому поколению эти темы кажутся скучными и малоинтересными, среднее поколение занято работой и решением других проблем, а представителей старшего поколения либо уже нет в живых, либо они находятся здесь, в Германии.

– Да, действительно, Юлия, вы правы: генеалогия – это не тема для молодежи. Когда мы сами были молодыми, нас эти вопросы тоже совершенно не интересовали. А когда стали старше, оглянулись назад, и оказалось, что уже нет того старшего поколения, которое могло бы нам многое рассказать.

Когда моя семья приехала в Германию, мама, как старшая дочь в семье, всегда приходила на помощь родственникам: помогала им заполнять документы, где требовалось указать всех родственников, родственные связи.

Я уговорила ее составить общую родословную. Она собрала все документы, сделала подшивку и передала ее нам. Так мы и начали заниматься историей своей семьи.

В январе 2020 года, буквально перед началом карантина, мы вместе с д.и.н. Ольгой Лиценбергер организовали первый семинар по генеалогии. Желающих оказалось очень много, зал был полон. Люди проявили большой интерес к этой теме, и мы решили создать постоянную группу и проводить подобные семинары.

Параллельно развивалось и онлайн-направление. Каждое третье воскресенье месяца проходило Sonntags-Café, где мы обсуждали различные вопросы истории, культуры и генеалогии. Первое такое мероприятие нам помогли организовать коллеги из Штутгарта. Мы приглашали политиков, искусствоведов, культурологов и других специалистов.

В одно из воскресений октября мы традиционно чтим память депортированных и изгнанных. Здесь есть специальный памятник, посвященный этой трагической странице истории.

Мы также организовали группу для тех, кто хотел заниматься генеалогией. Руководителем стал Петер Майер. Он помогал всем желающим разобраться в тонкостях генеалогического поиска. Активная группа людей, интересующихся генеалогией, собиралась у нас в первую и третью пятницу месяца. Затем мы предложили BKDR проводить совместный проект: приглашать специалистов, которые хорошо знают, как искать документы в архивах разных стран, и могут поделиться своим опытом. Так возник совместный проект трех организаций: Землячества немцев в Нюрнберге, Баварского культурного центра немцев из России (BKDR) и Исторического общества немцев из России. В 2025 г. мы начали проводить такие семинары и за год организовали пять встреч. В этом году они у нас также запланированы.

– Это очень важно, Доротея. Я вижу, что Вы используете комплексный подход: с одной стороны, приглашаете исследователей, которые рассматривают вопросы с научной и теоретической точки зрения, а с другой – практиков, людей, уже проделавших большой путь в собственных поисках и готовых поделиться накопленным опытом.

– Мы планируем продолжать эту работу.

– Мы идем одной дорогой. Наш сайт «Интерактивный архив немцев Казахстана» также призван облегчить людям поиск своих предков и восстановление семейной истории. Поэтому приглашаю вас к сотрудничеству. Мы открыты и готовы к совместной работе!

«Мне важно было понять, что человек уже знает о своей семье»

– Петер, расскажите, пожалуйста, как Вы сами начали заниматься изучением своей родословной и как получилось, что впоследствии вы стали на добровольной основе помогать другим людям – давать практические советы, подсказывать, как, что и где искать?

– В 2020 г. я попал на семинар Ольги Лиценбергер. Меня настолько увлекла эта тема, что, несмотря на занятость на основной работе, я решил обязательно заниматься генеалогией.

Но реальность оказалась другой: дом, семья, работа, нехватка времени. Огромное желание было, но не хватало толчка, чтобы действительно начать.

И впоследствии своим подопечным по генеалогическим поискам я тоже говорил: мы регулярно собираемся здесь для того, чтобы вы не погружались полностью в повседневную рутину и не забывали о той работе по восстановлению своей родословной, которую уже начали.

Несколько лет спустя мы вновь вернулись к этому вопросу. И так получилось, что с ноября 2024 г. я стал проводить практические занятия в Haus der Heimat для всех желающих изучать историю своей семьи.

Мои слушатели в основном оказались людьми старшего поколения. Именно в этом возрасте человек начинает задумываться: Откуда я? Кто я? Где родина моих предков?

Некоторые из них не владели компьютером, и я помогал им также в технических вопросах. У нас есть библиотека, в которой собрана литература по этой тематике.

Когда человек приходил ко мне, мы сначала садились и беседовали. Мне важно было понять, что он уже знает об истории своей семьи, что сохранилось в семье, какие сведения удалось получить от родственников. И только после этого я советовал, где и что можно искать: какие книги, сайты и базы данных использовать.

– То есть фактически Вы проводили индивидуальную практическую работу с каждым, кто хотел изучать свои корни. На мой взгляд, это очень правильный методический подход: начинать не с общей теории, а отталкиваться от конкретной семейной истории человека.

– В начале занятий я всегда стремился дать своим слушателям что-то новое. Кроме того, предлагал им задания: узнать к следующей встрече определенную информацию по той или иной теме. А затем мы все вместе обсуждали результаты.

«Этот процесс бесконечный»

– Петер, а есть ли у Вас статистика: сколько людей с помощью Ваших занятий смогли продвинуться в поисках своих предков?

– Я сам отработал три линии в своей родословной. Одна слушательница смогла практически полностью проследить все свои линии, другие продвинулись частично. Но этот процесс бесконечный.

У немцев есть поговорка: „Der Weg ist das Ziel“ – «Сама дорога является целью». У нас есть пример, когда человек дошел в своем семейном древе до XVIII в.

По моим подсчетам, около 30-40 процентов слушателей достаточно далеко продвинулись в своих поисках. С другой стороны, есть две женщины, к сведениям о предках которых очень тяжело подобраться.

– Петер, для непрофессионального генеалогического семинара Вы проделали очень серьезную, большую работу. Вы не только давали людям практические советы, но и видели реальные результаты этой работы. А результат – это ведь и есть мотивация и ценность подобных занятий. Вы хотите продолжать эту работу?

– Да, меня очень сильно затянуло все это. Мне действительно очень нравится.

Когда я нашел в книгах Ольги Лиценбергер сведения о своих прапрадедушках и прапрабабушках, я даже не мог уснуть. Настолько эмоционально переживал этот сакральный момент.

И вообще, я понял: если человек не относится к такой работе азартно и эмоционально, ему будет трудно самостоятельно добиться результата, а тем более научить этому поиску других.

– Петер, большое спасибо Вам за то, что занимаетесь этим важным делом. Хочу пожелать еще многих открытий и новых встреч с историей своей семьи!

Юлия Подопригора

Поделиться

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia