Для Зинаиды Владимировны Миллер школа никогда не была просто местом работы. Сначала она сидела за последней партой в классе своей мамы, затем сама почти полвека учила детей, а сегодня педагогическую профессию продолжают её дочь и внучка. В этой семейной истории соединились четыре поколения учителей, немецкие корни, память о непростом прошлом и главное убеждение Зинаиды Владимировны: хороший урок невозможно провести без творчества и уважения к ребёнку.

Свой первый класс Зинаида Владимировна Миллер помнит до сих пор. Это был 1974 год. После окончания педагогического училища молодая учительница пришла в школу – и вместо привычных по практике малышей перед ней оказались семиклассники. Когда она вошла, дети по привычке встали.

– Класс был большой, светлый, – вспоминает Зинаида Владимировна. – А когда они все поднялись, мне показалось, что сразу стало темно. Такие высокие, большие, взрослые!

Она невольно вздохнула. Семиклассники заметили растерянность молодой учительницы и заулыбались.

– Я им и говорю: «Что вы улыбаетесь? Вы такие взрослые!» – И, по-моему, они остались очень довольны, что их так назвали.

Так начался её первый учебный год. Зинаида Владимировна преподавала историю, а параллельно ей дали русский язык и литературу.

Впрочем, школа появилась в её жизни гораздо раньше первого рабочего дня. Её мама была учителем русского языка и литературы. Когда Зинаида была маленькой, оставить её дома было не с кем, поэтому мама брала её с собой. Девочка устраивалась на задней парте и занималась. Но одновременно слушала.

Так прошло несколько лет. Зинаида Владимировна шутит, что фактически выросла в школе. К своему настоящему первому сентября она уже умела читать, писать и считать. Позже появились и первые «педагогические обязанности». Вечерами мама подолгу сидела над ученическими тетрадями, и однажды дочь предложила помочь проверять работы.

Сначала мама перепроверяла за ней каждую тетрадь и показывала пропущенные ошибки. Потом стала доверять больше.

Учитель должен творить

После школы Зинаида Владимировна поступила в педагогическое училище в Семипалатинске. Ей хотелось работать с маленькими детьми. Но в начальную школу она так и не попала.

Зинаиде Владимировне предложили работать со старшими классами и поступить на исторический факультет.

Так она стала учителем истории, а высшее образование получила заочно в Семипалатинском педагогическом институте имени Н.К. Крупской.

– Я всегда говорила дочери, а теперь и внучке: к любому уроку надо относиться творчески. Учитель – мастер своего дела. Он должен творить на уроке.

Урок, по её мнению, должен заставлять ребёнка думать, искать, действовать самому. Поэтому даже серьёзный материал она старалась превращать в исследование или игру: ученики разгадывали задания, работали с таблицами, участвовали в конкурсах, искали ответы.

Особенно запомнилась работа над учебником по истории Казахстана для 9 класса. Зинаиде Владимировне казалось, что тексту не хватает заданий, которые могли бы увлечь школьников. И весь год она с детьми придумывала к каждой теме игры, вопросы, таблицы, шифровки и другие упражнения. Постепенно набрался материал практически на целое методическое пособие.

Когда Зинаида Владимировна участвовала в конкурсе «Учитель года», она взяла свои разработки с собой. Но представить их жюри так и не решилась. Об этом решении жалеет до сих пор.

Главное – уважать ребёнка

Есть ещё один принцип, который Зинаида Владимировна считает важнее любых методических приёмов. За долгие годы работы у неё не было серьёзных конфликтов с учениками. И никакого особенного секрета здесь нет. Нужно уважать ребёнка. Неважно, из какой он семьи, насколько обеспечены родители, как он одет и легко ли ему даётся учёба.

– Дети очень хорошо чувствуют, как ты к ним относишься. Главное, чтобы ребёнок понимал: ты его уважаешь, относишься к нему по-человечески. Тогда и он ответит тебе тем же.

Наверное, настоящий результат этого стал заметен спустя десятилетия.

Сегодня её ученики – взрослые люди. У некоторых седые волосы, выросли собственные дети и появились внуки. Они узнают бывшую учительницу на улице, пишут ей, передают приветы, приходят в гости. И почти каждый ждёт одного:

– Вы меня узнали?

А для Зинаиды Владимировны это порой настоящее испытание.

– Представляете, сколько лет прошло! Вместо мальчика перед тобой стоит взрослый мужчина и ждёт: «Ну? Вы меня помните?» Иногда боишься ошибиться.

А им так хочется, чтобы их узнали!

От мамы – к дочери и внучке

Мамы не стало в 2005 году. Спустя много лет Зинаида Владимировна неожиданно увидела в местной газете материал её бывшего ученика. Он вспоминал свою учительницу. Это поразило дочь.

– Я тогда подумала: насколько же учитель остаётся в памяти детей. Ведь мама никогда ничем не хвалилась.

Через годы история повторилась. Дочь Зинаиды Владимировны росла рядом с маминой работой почти так же, как когда-то она сама. Сегодня она учитель математики старших классов, активно участвует в профессиональных конкурсах и олимпиадах, а её ученики занимают призовые места.

Теперь педагогическая история семьи продолжается во внучке Алине. Ещё школьницей она помогала маме готовиться к аттестации, мероприятиям и конкурсам. Сегодня Алина учится в Восточно-Казахстанском университете и тоже хочет стать учителем математики.

Получается почти удивительная семейная цепочка: четыре поколения одной семьи – и школа в каждом из них.

У нас дома ничего не скрывали

Но есть в воспоминаниях Зинаиды Владимировны ещё одна линия, без которой история была бы неполной.

Её отец был немцем, мама – русской. В семье происхождение никогда не скрывали. У бабушки дети слышали немецкую речь, дома готовили немецкие блюда. Отец и сам любил заниматься традиционной кухней. По вечерам, вернувшись с работы, он отдыхал, а дети усаживались рядом. Тогда отец пытался учить их немецкому: произносил слова, просил повторять за ним. Мама языка не знала, но желание мужа передать его детям поддерживала.

В полной мере овладеть немецким Зинаиде Владимировне не удалось. Она считает, что одна из причин была очень простой: дома постоянно звучала русская речь. Позже отца не стало, и учить детей языку оказалось некому.Зато память о своих корнях в семье сохранилась.

Сохранились и более тяжёлые воспоминания. В детстве немецкое происхождение порой становилось причиной обид со стороны других детей. Уже взрослой Зинаида Владимировна смогла посмотреть на это иначе. Она понимала, что рядом жили люди, прошедшие войну, вернувшиеся с фронта ранеными и искалеченными, и их отношение ко всему немецкому тоже было порождено пережитым.

Профессия историка помогла увидеть прошлое шире. На уроках, вспоминает Зинаида Владимировна, говорили и о депортации немцев, корейцев, чеченцев и других народов, оказавшихся в Казахстане. А в собственной семье об этой истории говорили всегда.

Сегодня Зинаида Владимировна Миллер на заслуженном отдыхе. Но школа, кажется, так и не отпустила её окончательно.

Слишком много лет, уроков и человеческих судеб осталось за дверью класса. И теперь иногда на улице её останавливает незнакомый на первый взгляд человек. Перед ней уже не тот мальчишка или девочка, которых она когда-то учила: прошло 40, а то и 50 лет.

Человек улыбается и ждёт. И задаёт бывшей учительнице, пожалуй, самый важный для него вопрос:

– Вы меня узнали?

Александра Шиллинг

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