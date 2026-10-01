Программа официального визита Президента Казахстана в ФРГ завершилась участием в казахстанско-баварском технологическом форуме, который объединил лидеров бизнеса, промышленности и технологий.

Выступая перед участниками мероприятия, Касым-Жомарт Токаев назвал Баварию поистине уникальным регионом, в котором технологический прогресс и высокие достижения промышленности сочетаются с богатым культурным наследием, прочными традициями и выдающимся духом инноваций.

– Немецкий бизнес пользуется в нашей стране высокой репутацией благодаря качеству, надежности и технологичности. Сегодня имеются все возможности для дальнейшего укрепления наших экономических связей. Особое место в этом отношении занимает Бавария – один из ведущих промышленных регионов Европы и всемирно признанный центр инженерии и высоких технологий. Для наших граждан маркировка «Сделано в Германии» всегда была синонимом качества и надежности. Именно поэтому я счел важным лично посетить Мюнхен для прямого диалога с политическим руководством и представителями деловых кругов Баварии, – заявил Президент.

Как отметил Глава государства, Бавария является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана среди федеральных земель Германии.

– Основными позициями казахстанского экспорта являются нефть, ферросплавы, сталь, железо, медь, алюминий, неорганические химические вещества, масличные культуры, зерно и другие товары, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент особо выделил широкое присутствие в нашей стране ведущих баварских компаний, в том числе Siemens, Siemens Energy, Knauf, Horsch и других.

По словам Главы государства, следующий этап развития казахско-германских экономических отношений должен быть связан с передовыми технологиями, высокотехнологичным производством и совместным выходом на новые рынки.

Президент рассказал руководителям баварских компаний о последовательном улучшении условий для инвесторов. В частности, он проинформировал участников форума о деятельности Инвестиционного штаба при Правительстве и МФЦА.

Далее Касым-Жомарт Токаев обозначил основные направления взаимовыгодного партнерства.

– Одним из приоритетов должно стать развитие передового производства. Казахстан наращивает мощности в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, электротехническая промышленность и выпуск промышленных компонентов. Вместе с тем дальнейшее повышение производительности труда будет все больше зависеть от автоматизации, роботизации и цифрового управления производственными процессами. Такие компании, как Siemens и KUKA, являются мировыми лидерами в сфере промышленной автоматизации, робототехники и передовых производственных технологий. Крупные казахстанские предприятия, включая Qarmet, могут обеспечить стабильный спрос и надежные партнерские связи в промышленной сфере. Наши амбиции можно выразить простой формулой: «Произведено в Казахстане с использованием баварских технологий и с немецким качеством», – отметил он.

Еще одним направлением партнерства Президент назвал критически важные материалы.

– В условиях, когда немецкая промышленность стремится обеспечить надежность и диверсифицировать источники поставок важнейших ресурсов, Казахстан готов стать надежным и долгосрочным поставщиком меди, титана, алюминия, бериллия, тантала и ниобия, – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на перспективах сотрудничества в сфере производства микроэлектроники.

– Бавария создала одну из ведущих в Европе экосистем в сфере полупроводников и микроэлектроники, объединив такие всемирно признанные компании, как Infineon Technologies, Siltronic, Rohde & Schwarz. Для Казахстана реалистичной отправной точкой является не крупномасштабное производство микросхем, а те звенья цепочки создания добавленной стоимости, которые непосредственно способствуют развитию нашей промышленности. Энергетика, горнодобывающая и металлургическая отрасли, транспорт и обрабатывающая промышленность все больше зависят от силовой электроники, датчиков, измерительных систем и сложных автоматизированных систем управления. В этой связи предлагаю запустить специальную партнерскую программу с участием Bavarian Chips Alliance, объединив соответствующие казахстанские компании, научно-исследовательские организации и институты развития с баварской экосистемой полупроводниковой промышленности, – сказал Президент.

По мнению Главы государства, для выхода новых производств на международные рынки крайне важна надежная транспортная и логистическая связанность. В этой связи Касым-Жомарт Токаев предложил баварским бизнесменам совместно развивать промышленные и логистические хабы вдоль Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Президент обратил внимание представителей деловых кругов Баварии на значительный потенциал агропромышленного комплекса Казахстана.

Учитывая передовые компетенции Баварии в области сельскохозяйственного машиностроения, точного земледелия, водосберегающих технологий и пищевой промышленности, было предложено запустить казахстанско-баварский проект модельных хозяйств с акцентом на производство и переработку высококачественной аграрной продукции в соответствии с европейскими стандартами.

Касым-Жомарт Токаев также представил в Мюнхене проект Alatau City как уникальную площадку для бизнеса, инвестиций и инноваций. Баварские компании могут использовать Alatau City для размещения инженерных и сервисных подразделений, демонстрации своих решений, поиска местных партнеров и реализации инвестиционных проектов.

По мнению Президента, успех всех этих проектов зависит от квалифицированных кадров. В этой связи Касым-Жомарт Токаев заявил о заинтересованности Казахстана перенять опыт Баварии в сфере дуальной системы профессионального образования. Он считает, что профессиональная подготовка и развитие инженерных компетенций могли бы стать неотъемлемой частью крупных промышленных проектов баварских компаний, реализуемых в Казахстане.

В завершение Глава государства предложил разместить в Алматы Представительство баварской экономики, которое могло бы работать в интересах немецких предприятий как в Казахстане, так и во всей Центральной Азии.

Источник: https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-vystupil-na-otkrytii-kazahstansko-bavarskogo-tehnologicheskogo-foruma-3085138

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