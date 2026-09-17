18 сентября исполняется 75 лет Фриде Баник (урождённой Вельц), педагогу, общественному деятелю и человеку, которого в Бремене многие называют душой Землячества.

Фрида родилась в семье немцев из Волыни и выросла в немецкой деревне в Омской области, в Западной Сибири. После окончания школы поступила в Омский государственный педагогический университет, где изучала германистику, языкознание, педагогику и психологию. Получив диплом преподавателя немецкого языка, она начала профессиональную деятельность уже в 19 лет учительницей иностранных языков в средней школе Большеречья Омской области. Позже продолжила работу в местном педагогическом техникуме.

Около двадцати лет Фрида Баник посвятила школе. Занималась методикой преподавания немецкого языка, активно участвовала в работе организации российских немцев «Возрождение». В 1989 году Министерство образования СССР присвоило ей звание «Отличник народного образования».

В мае 1991 года Фрида вместе с мужем Владимиром и тремя детьми переехала в Германию. Семья поселилась в Бремене. Фрида быстро нашла возможность продолжить свою общественную деятельность. Уже в первые месяцы после приезда она установила контакты с Землячеством российских немцев (LmDR), а в 1992 году вошла в состав его правления в Бремене. В этой работе она остаётся и сегодня.

Фриде особенно близка была работа с людьми, которые, как и она сама, начинали новую жизнь в Германии. Она организовывала информационные и интеграционные мероприятия для переселенцев, помогала решать самые разные вопросы, консультировала и просто поддерживала тех, кому было трудно адаптироваться. Знание немецкого языка и педагогический опыт стали важными помощниками в налаживании контактов с новой социальной и культурной средой.

Не менее значимой частью деятельности Фриды стала работа в Земельной ассоциации Союза изгнанных (BdV) в Бремене. На протяжении многих лет она была заместителем председателя, а также занималась социальными и женскими вопросами, представляя интересы организации.

Педагогика как призвание

Переезд в Германию не стал для Фриды Баник окончанием педагогической карьеры. Она с благодарностью вспоминает, что смогла продолжить преподавать — русский язык в средней школе и немецкий язык детям переселенцев.

На протяжении 28 лет она была одним из немногих преподавателей Бремена, благодаря которым школьники гимназии Обервиланда могли изучать русский язык как второй иностранный. Это имело особое значение для молодых людей, приехавших в Германию учениками уже старших классов. Освоить совершенно новый иностранный язык за несколько лет до окончания школы было бы для многих из них непросто.

Фрида не ограничивалась обычными уроками. Вместе с учениками она организовывала образовательные проектные недели, культурные и языковые мероприятия, что помогало школьникам не только лучше овладевать языком, но и глубже понимать культуру, особенности миграции и сложный процесс интеграции.

Результаты этой работы были заметны: ученики Фриды неоднократно занимали призовые места на олимпиадах и конкурсах.

Фрида Баник активно участвовала и в международных молодёжных проектах. В 2002 году она стала соучредителем первого германо-российского молодёжного форума в Москве и Берлине, организовывала олимпиады по русскому языку в Нижней Саксонии, содействовала развитию городских и молодёжных партнёрств, в том числе обменам делегациями из Бишкека и Берлина.

Театр, который объединил молодёжь

Ещё одной важной страницей в работе Фриды Баник с детьми и молодёжью стал театральный проект, начавшийся в 2009 году. Со временем под руководством молодой актрисы и режиссёра Киры Петровой из него вырос профессионально работающий «Театр 11», где молодые люди ставят пьесы на русском и немецком языках.

Для Фриды театр стал ещё одной возможностью объединить молодёжь, дать ей пространство для творчества, общения и знакомства с культурой разных стран.

Человек, к которому всегда можно обратиться

Даже в годы пандемии, когда многие общественные и волонтёрские инициативы были вынуждены приостановить свою работу, деятельность Землячества в Бремене не прекращалась. Фрида Баник оставалась на связи со своими соотечественниками, помогала советом и поддерживала людей, оказавшихся в сложной ситуации.

Её знают не только переселенцы, бывшие коллеги и ученики. За годы работы Фрида установила тесные контакты с представителями местных органов власти, церквями, благотворительными организациями, еврейской общиной, Женским союзом, культурными объединениями, материнскими центрами и другими общественными организациями Бремена.

За многолетнюю и разностороннюю деятельность Фрида Баник была награждена золотой медалью Землячества российских немцев (LmDR), а также удостоена нескольких наград города Бремен.

Семья — главная опора

При всей насыщенности общественной и профессиональной жизни Фрида всегда особенно дорожила семьёй и друзьями. Вместе с мужем Владимиром они воспитали троих детей. В 2023 году супруги отметили золотую свадьбу.

Сегодня Фрида и Владимир — счастливые бабушка и дедушка семерых внуков. Семья остаётся для них настоящей командой. Дети смогли найти в Германии работу, о которой мечтали, и добиться профессиональных успехов.

А чтобы помочь внукам сохранить связь с языком и культурой семьи, Фрида во время своих частых встреч занимается с ними русским языком. Педагог остаётся педагогом даже дома, и, похоже, это призвание уже стало семейной традицией.

75 лет — прекрасный возраст для подведения итогов, но Фрида Баник явно не собирается останавливаться на достигнутом. Её по-прежнему отличают энергия, интерес к людям, готовность помочь и удивительная способность объединять вокруг себя самых разных людей.

Без сомнения, Фрида Баник — одна из самых известных и уважаемых представительниц российских немцев в Бремене. Для многих она стала не просто активным членом Землячества, а человеком, к которому можно обратиться за советом, поддержкой и помощью.

От всей души желаем Фриде крепкого здоровья, новых сил, радости и ещё многих счастливых лет в кругу семьи, друзей и благодарных соотечественников. Пусть душа всегда остаётся такой же молодой, открытой и отзывчивой!

Агнес Госсен, член Союза писателей Германии

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