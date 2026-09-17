По старинным улочкам Худжанда, Бишкека и Алматы прошёлся известный немецкий художник Роберт Хеттих.

В ходе творческого турне по Центральной Азии мастер экспрессивного и экстравагантного стиля презентовал свои работы и обсудил ряд знаковых проектов с людьми разных профессий: от крупных бизнесменов и влиятельных политиков до представителей сферы искусств.

Роберт Хеттих – бывший советский немец, родившийся в Таджикистане у предгорий Памира и с 1988 года живущий в Германии. Его картины известны всему миру: экстравагантный, взрывной и невероятно сочный стиль художника давно стер любые границы. Полотна Хеттиха – частые гости на престижных международных выставках, разъезжаются по частным коллекциям и крупным галереям.

Центральная Азия, переживающая нынче культурный и экономический бум, тепло встретила художника.

– Первым делом я отправился в Согдийскую область, поближе к Худжанду (бывшему Ленинабаду), где родился и учился первые пять лет, – поделился впечатлениями Р. Хеттих. – Самым ярким моментом стала встреча с известными личностями, включая великого писателя, поэта и философа Тимура Зульфикарова. В августе он отметил свой 90-летний юбилей.

Из Таджикистана творческий маршрут перешагнул границы Узбекистана, а затем устремился в Кыргызстан. Финальную точку в вояже поставил Алматы. Как признался Роберт Хеттих, прямо сейчас за кулисами его художественной мастерской идет подготовка к выпуску его автобиографии. Подробности и детали будущих мемуаров автор пока держит в секрете, но обещает: это будет честная и захватывающая история о поиске собственного стиля, глубоких корнях и искусстве, которое умеет говорить без переводчика в любой точке планеты.

Марина Ангальдт

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