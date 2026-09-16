В алматинской гимназии № 27 прошёл День немецкого языка

Для одних школьников немецкий язык начинается с первых фраз в учебнике, для других – становится пропуском в международные поездки, университетские аудитории и будущую профессию.

В алматинской гимназии № 27, которая входит в международную сеть PASCH-школ, ученикам показали, сколько возможностей может открыться за пределами школьного кабинета. Гимназия стала площадкой для встречи школьников с представителями немецких образовательных и культурных организаций.

О том, как язык помогает учиться, путешествовать, находить друзей и строить профессиональные планы, говорили Генеральный консул Германии в Алматы Маттиас Кислер, руководитель PASCH-проекта Себастьян Раубалль, консультант Центрального ведомства по делам школьного образования за рубежом (ZfA) Уте Девальд, представители немецких вузов и организаций – Вероника Кирова из Hochschule Anhalt, Тобиас Штюдеманн из Freie Universität Berlin.

Обращаясь к школьникам, Генеральный консул Маттиас Кислер отметил, что немецкий язык может стать важным инструментом и после окончания школы. Его знание открывает возможности для продолжения образования в Германии, обучения в немецких вузах и их филиалах в Казахстане, а в дальнейшем – для профессиональной деятельности. При этом, подчеркнул дипломат, важно не просто изучать язык, но и использовать возможности, которые появляются уже во время учёбы. Большую роль здесь играет сеть PASCH-школ, Гёте-Институт, DAAD и Центральное ведомство по делам школьного образования за рубежом (ZfA). Вместе они создают проекты, которые связывают школьников и школы разных стран и помогают молодым людям продолжать международное общение уже после окончания школы.

«Перед вами открываются большие перспективы, когда вы начинаете изучать немецкий язык», – отметил Маттиас Кислер, подчеркнув, что школьные знания могут стать основой для будущих профессиональных успехов.

Разговор продолжился конкретными примерами. Себастьян Раубалль представил проекты Гёте-Института, в которых могут участвовать школьники. Среди них – международные курсы для молодежи, трёхнедельная программа Deutsch Plus Beruf в Германии, летний экологический лагерь в Грузии и различные программы межкультурного обмена.

Для учеников гимназии № 27 такие поездки уже стали частью школьной жизни. Они не только совершенствуют немецкий язык, но и знакомятся с молодёжью из других стран, путешествуют, участвуют в спортивных и образовательных мероприятиях. Кроме того, подобные проекты помогают развивать самостоятельность и навыки общения. А главное – после завершения программ многие продолжают поддерживать связь с друзьями, которых встретили за границей. Однако международные поездки – лишь одна из возможностей. Не менее важный вопрос для старшеклассников – дальнейшее образование.

О том, как знание немецкого может повлиять на выбор университета и профессии, говорил Тобиас Штюдеманн. На примере Freie Universität Berlin он рассказал о поступлении в немецкие вузы. «Рано или поздно вам предстоит выбрать профессию. Язык определяет ваши пути. Это один из инструментов, который открывает многие двери», – отметил он.

В немецком университете студент получает большую свободу в выборе образовательной траектории. Можно самостоятельно подбирать предметы и формировать программу обучения в соответствии со своими интересами. Но такая свобода требует и хорошего знания языка: учебный процесс проходит на немецком, поэтому без уверенного владения им добиться хороших результатов будет сложно.

Если Freie Universität Berlin показывает содержание академического образования, то Hochschule Anhalt – другой путь, где большое внимание уделяется практической подготовке. Об этом рассказала Вероника Кирова, представившая школьникам немецкую высшую школу. Здесь студенты не только получают теоретические знания, но и работают над реальными задачами и кейсами, связанными с промышленностью, современными технологиями и другими профессиональными сферами.

Hochschule Anhalt – один из примеров того, какие возможности немецкое образование открывает для иностранных студентов. Университет имеет три кампуса и объединяет молодёжь более чем из ста стран. Среди них есть и казахстанцы. Hochschule Anhalt уже сотрудничает с университетами Алматы, Астаны и Павлодара, а благодаря программам Erasmus+ и DAAD студенты могут продолжать обучение и проходить стажировки в разных странах. Практическая направленность особенно заметна в таких областях, как инженерия и биомедицинские технологии, а также в других современных и востребованных направлениях. При этом сотрудничество с Казахстаном развивается не только через обмены и совместные программы, но и на уровне образовательной инфраструктуры. Так, в 2024 году в Алматинском университете энергетики и связи начал работу филиал Hochschule Anhalt. Он располагает современной лабораторной базой и даёт студентам возможность знакомиться с немецкими подходами к практическому обучению, не уезжая из Казахстана.

Встреча показала школьникам, что знание немецкого языка может стать частью их будущей образовательной и профессиональной траектории. И чем раньше они начинают использовать язык не только на уроках, но и в общении, поездках, проектах и новой образовательной среде, тем больше возможностей получают для дальнейшего выбора.

Именно в этом и был главный смысл Дня немецкого языка в гимназии № 27: показать, что язык – это не конечная цель, а инструмент, с помощью которого можно расширять свои горизонты и уверенно смотреть в будущее.

Олеся Клименко

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