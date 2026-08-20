История Асанова началась в 1894 году с обычного железнодорожного разъезда и рабочих бараков, возведенных в процессе грандиозного строительства Транссиба.

Настоящая жизнь закипела здесь в 1908 году, когда глухие земли выкупили и арендовали переселенцы – немцы-меннониты из Херсонской губернии.

Почему Асаново связало Германию, Одессу, Казахстан и Канаду

Земельные наделы были приобретены у одесского предпринимателя по фамилии Асанов. Как отмечает Тамара Волкова, кандидат исторических наук, почётный профессор Казахстанско-Немецкого университета (DKU), одесский бизнесмен никогда не бывал на просторах казахских степей и вёл дела в основном через управляющих. Однако навсегда вписался своим именем в историю одного из старейших поселений Северо-Казахстанского региона.

– Почему меннониты выбрали эти места? Всё из-за соседства: в 1901 году возле станции Токуши появилось их первое в крае село – Фриденсфельд («мирное поле»), а меннониты стремились держаться вместе. Поначалу Асаново было маленьким, и детям приходилось ходить в школу за пять километров в соседнюю Михайловку. Со временем село разрослось и обустроилось: появились своя школа, магазин и амбулатория. В период революции и Гражданской войны часть местных меннонитов, категорически не принимавших советскую власть, сумела эмигрировать в Канаду, – поясняет Тамара Волкова. – Любопытно, что в Асаново смешалось несколько немецких диалектов. В итоге образовался уникальный местный говор – он так и назывался «осановский». Согласно последней советской переписи 1989 года в селе проживал 1 901 человек, 55% составляли немцы.

Сегодня большинство местных немцев – это старожилы, которые провели в Асаново практически всю свою жизнь.

– Живём мы дружно и мирно. Работаем, занимаемся животноводством и предпринимательством, трудимся на благо нашей республики Казахстан, – подчеркивает Мурат Капаров, аким Асановского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области.

С началом массовой эмиграции в 1990-х годах из Асанова ежегодно уезжали по 130-150 человек. Село потеряло множество прекрасных специалистов – немцы составляли основу кадров и руководства.

– С 1984 года директором работал Владимир Ольденбургер, в 1991 году уехавший в Германию, после чего руководство принял Борис Шлотгауэр. Главным инженером трудился Александр Нуфер, – перечисляет Майра Жузимова, местная жительница. – Связь с уехавшими в Германию земляками у нас не прерывается. Нам постоянно звонят, пишут, просят прислать фото родных домов, навестить кладбище. И до сих пор живо интересуются делами Асанова: спрашивают, началась ли страда, как идет сев и какая в этом году урожайность.

Для предпринимателя Виктора Рукабера Асаново – родное село. Здесь он родился, вырос и построил свое дело. В отличие от многих земляков, уехавших в 1990-е годы, Виктор никогда не стремился в Германию.

– Здесь роднее. Пока всё хорошо. Загадывать наперед не будем, жизнь покажет, но на данный момент меня абсолютно всё устраивает на родной земле, – уверенно объясняет свой выбор Виктор.

Осколки немецкой истории

По словам селянки Веры Энгель, немецким языком в Асаново уже практически никто не владеет – помнят только то, что слышали от родителей в далёком детстве да из советской школьной программы.

– Если б мы чаще общались по-немецки, то наверняка знали бы язык, – уточняет Вера Энгель и продолжает разговор. – Мои предки из Украины. Жили в Николаевке. Первый муж бабушки был краснодеревщиком, занимался мебелью, ездил по всей стране. Когда у них уже было пятеро деток, однажды, уезжая, он сказал: «Если не вернусь или что-то со мной случится, езжай на север казахских степей! Там есть немецкие селения, будете жить среди своих». Оставшись одна с детьми на руках, бабушка доверилась последней воле супруга и перебралась в Келлеровку (село в Северо-Казахстанской области, основанное немцами в начале ХХ в). У них был достаточно большой дом, а потом наступили неспокойные 1930-е годы, и их раскулачили.

История Асанова связана также и с депортированными в 1941 году немцами из Поволжья. Людей везли в товарных вагонах в полную неизвестность, разрешив взять с собой лишь минимум вещей.

В руках Екатерины Доль – старое чёрно-белое фото 1954 года. С пожелтевшего снимка смотрят её молодые родители и двое братьев. В год, когда была сделана эта фотография, большая и дружная семья всё ещё официально считалась под строгим надзором спецкомендатуры. Их родовое гнездо до войны находилось в Поволжье – в одном из немецких кантонов Саратовской области. Оттуда в трагическом 1941-м маму Екатерины вместе с отцом, сестрой и младшим братом насильно депортировали.

– О годах, проведённых в трудармии, мама почти никогда не упоминала – слишком было больно, видимо. Лишь на закате жизни она начала понемногу вспоминать пережитое и говорить об этом с внучками. Рассказывала и плакала. Было голодно и тяжело. Приходилось даже нижнее белье из портянок шить… Картошку мама чистила тонко-тонко. Всегда обращала внимание, как это делали девчонки, и возмущалась: мол, в военные годы за ними по свалкам лазили, собирали, чтобы что-то было поесть, – делится воспоминаниями Екатерина Доль. – Когда отца не стало (он умер в 1984 году), братья засобирались в Германию. Сначала средний уехал, потом старший. Уговаривали и маму, а она наотрез – нет, и всё. Так и осталась в Казахстане до конца своих дней. Для неё, пережившей голод, депортацию и тяжёлые годы спецпоселения, эта степь давно перестала быть чужбиной.

Один из главных духовных центров села – католическая апостольская церковь. В былые времена, когда Асаново было преимущественно немецким, в этих стенах собирались практически все местные жители. Сегодня жизнь в кирхе затихает, но не останавливается: раз в две недели сюда из Петропавловска приезжает священник, чтобы провести службы, крестины и церковные обряды.

– Людей сейчас ходит немного, – признается постоянная прихожанка Татьяна Успанова (в девичестве Шох). – Раньше все мессы проходили исключительно на немецком языке, а сейчас служба идет на русском – так понятнее новому поколению. Зимой наша церковь тоже функционирует, хоть в ней и бывает прохладно. Постоянно топить здание некому, поэтому мы приспособились: прямо во время служб включаем электрическое отопление.

Своими впечатлениями о прошлом поделилась и Кульпаш Капарова. Её личная история – это удивительный пример того, как в Асаново переплетались и обогащали друг друга совершенно разные культуры.

– Выйдя замуж, я приехала из казахского аула в 1975 году и попала в совершенно другой мир. Тогда в селе жили всего четыре казахских семьи, остальные – немцы. Для меня всё было в диковинку, а в первый же день после свадьбы напугали громкие выстрелы под окнами. Я в панике спросила у мужа: «Что случилось?» Оказалось, что это такой старинный свадебный обычай – выстрелами из ружей немцы традиционно отмечали сватовство… Конечно, скучаем по тем временам: у нас был большой клуб, там до двухсот человек собиралось. Свадьбы справляли сообща, дни рождения, было очень весело: звучали немецкие и казахские песни, играли гармошки. Жили не тужили, друг другу во всём помогали, – с теплотой и лёгкой грустью завершила свой рассказ Кульпаш.

Марина Ангальдт

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