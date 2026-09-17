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Елизавета Флах никогда не мечтала стать актрисой. Выросла в семье врачей, работала журналистом, играла на немецкой сцене и однажды решила: театр – это тоже медицина, только лечит он не тело, а душу. Сегодня она превращает чужие истории в спектакли, которые существуют всего один раз.

В ее роду врачи уже пять поколений. Казалось бы, выбор профессии был практически очевиден. Но сама Елизавета с детства шла совсем по другой траектории: пела в хоре, училась в музыкальной школе, занималась спортом, участвовала в концертах и театральных постановках. Все эти занятия постепенно давали то, что позже стало фундаментом актерской профессии – опыт публичного выступления. Однако мечты стать актрисой у нее не было.

«Переломным моментом для меня послужило профессиональное компьютерное тестирование. Химия, физика и биология оказались среди нежелательных для будущего направления, а сценическое искусство неожиданно заняло первое место в моей жизни».

Но до театральной академии была журналистика. Девушка работала радио-журналистом молодёжной редакции Казахского радио и специализировалась на культуре:

«Мне удалось взять интервью у известных артистов того времени – Михаила Боярского, группы «Кар-мэн», Наташи Королевой и Игоря Николаева».

В 1992 году Елизавета пришла на вступительные экзамены в Немецкую театральную академию, почти не представляя, что её ждёт. Уже на втором курсе её пригласили в Немецкий драматический театр Алматы, где она работала до 1999 года. Затем Елизавета уехала в Москву, чтобы принять участие в развитии немецкого театра столицы.

Там она столкнулась с совсем другой ситуацией. В Казахстане были люди, которые знали немецкий язык и хотели работать в немецком театре, но не хватало финансирования. В Москве, наоборот, средства были, но оказалось сложно найти актёров, свободно владеющих немецким языком. Поэтому московский проект просуществовал недолго.

Сегодня Елизавета одновременно актриса, режиссёр и педагог. Много лет сотрудничает с театром пантомимы Сергея Червякова, занимается драматическими постановками, преподает и работает в Playback Theatre. Уходить из профессии она не собирается.

«Для меня театр – не просто работа. Это способ жизни. Это возможность оставаться открытым, приветливым и светлым, даже когда внутри происходят совершенно другие процессы».

Playback Theatre: когда зритель становится драматургом

«Несколько лет назад в моей жизни появился Playback Theatre». Это направление психологического театра, в основе которого лежит история человека. Здесь актеру недостаточно услышать слова, нужно услышать самого рассказчика. Понять его эмоции, мотивацию, поведение и внутреннее состояние. Он не судит и не учит, он слушает. А затем возвращает человеку его историю в сценическом воплощении. В этом и заключается уникальность Playback, такой спектакль невозможно повторить.

«В Алматы я создала две группы, и многие участники не были профессиональными актёрами. Главным оказалось другое – умение слушать, слышать, сопереживать и быть открытым. Но прежде всего Playback требует коллектива единомышленников. Люди должны настолько хорошо чувствовать друг друга, чтобы практически мгновенно понимать, куда движется партнёр и что он хочет сделать. Для развития таких навыков нужны тренировки. Но универсальной схемы не существует».

Театр не устарел

– Говорить о том, что молодёжь больше не интересуется театром, я бы не стала. Всё зависит от того, с каким театром человек сталкивается. Сегодня независимая сцена предлагает огромное разнообразие форм: театр абсурда, вербатим, спектакли в наушниках, моноспектакли, пластический театр, пантомиму, современные интерпретации классики. Даже традиционные театры постепенно ищут новые выразительные средства и пытаются говорить со зрителем на современном языке. Особенно активно этот процесс идёт в Алматы. Поэтому, если человек говорит, что театр скучный или устаревший, возможно, дело в том, что ему просто не встретился спектакль, который смог его заинтересовать. Хороший театр не обязательно развлекательный – он может заставить человека думать, чувствовать, задавать вопросы и даже спорить с собой. И именно в этом, на мой взгляд, заключается его сила и актуальность.

Я не мотивирую, я учу любить сцену

«Своим ученикам я не пытаюсь искусственно создавать мотивацию. Я учу их любить сцену и уважать её, понимать то удивительное ощущение свободы, которое человек получает на сцене».

За годы преподавания через обучение Елизаветы прошли многие люди. Кто-то стал актёром кино, кто-то режиссёром, кто-то выбрал цирковое искусство, а кто-то ушёл в совершенно другую сферу. Для неё это естественно: она не делит учеников на сильных и слабых.

«У каждого свой путь. Некоторые разлетелись по всему миру. И для меня главное достижение педагога – не то, что ученик повторил мою собственную карьеру, а то, что он полюбил театр и смог найти собственную дорогу».

Если бы её жизнь стала спектаклем

Главным героем, считает Елизавета, была бы личность – человек, который способен двигаться вперёд, стремиться к знаниям и развитию, любви и возможности отдавать другим. Но этот путь начинается с семьи, которая формирует первые представления человека о мире, даёт в наследство ему язык, культуру и моральные ориентиры.

«Именно семья передаёт тот культурный код, который затем переходит следующим поколениям. Я говорю о своей семье с особой гордостью. Род для меня – это не только родители. Это несколько поколений».

Если представить афишу спектакля жизни Елизаветы, на ней могла бы быть стрелка, направленная вперёд. Даже если перед человеком возникает закрытая дверь, нужно искать другой путь, находить решения и единомышленников, мечтать и развиваться. Ведь у каждого человека есть свой Эверест – вершина, к которой он выбирает путь.

Занавес ещё не опущен. История продолжается.

Ангелина Юрченко

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