В Алматы, в республиканском Доме дружбы, состоялся семинар «Казахстанская гражданская идентичность: роль государственного языка в укреплении единства и общественного согласия». Встреча объединила представителей государственных структур, общественных организаций, научного и образовательного сообщества. В её работе принял участие председатель Комитета общественного согласия и общенационального единства «Қазақстан Халық Кеңесі» Марат Азильханов.

Главной темой разговора стало значение государственного языка в жизни полиэтничного Казахстана. Участники говорили о том, как знание казахского языка помогает людям лучше понимать друг друга, чувствовать свою причастность к жизни страны, укреплять общие гражданские ценности и воспитывать молодое поколение в духе патриотизма. При этом внимание уделили не только государственным задачам, но и тому, что можно сделать для популяризации языка в повседневной жизни.

Приветствуя собравшихся, Марат Азильханов рассказал о создании при «Қазақстан Халық Кеңесі» общественной группы «Бірлік», которая объединила уже более 50 представителей республиканских и региональных этнокультурных объединений и общественных активистов. По его словам, состав группы будет расширяться, в том числе за счёт представителей регионов. «Бірлік» призвана стать площадкой для продолжения совместной работы, обмена инициативами и решения вопросов, волнующих граждан. Марат Азильханов также подчеркнул, что, несмотря на преобразования, вся инфраструктура и основные направления деятельности Ассамблеи сохранены: этнокультурные объединения остаются действующими общественными организациями, а вопросы межэтнического согласия по-прежнему занимают важное место в общественной повестке.

Продолжают работу и Дома дружбы, сохранившие своё назначение и ставшие привычным местом встреч, общения и совместных инициатив представителей разных этносов. Республиканский Дом дружбы в Алматы — одна из таких площадок. Возглавляет его Нурсауле Альтекова. В ходе семинара Марат Азильханов поздравил её с присвоением почётного звания «Заслуженный деятель Республики Казахстан», отметив вклад в развитие общественного согласия и укрепление межэтнического единства. Для коллектива Дома дружбы и его партнёров это стало особенно приятным событием и признанием многолетней работы.

Модератором встречи выступила Римма Масырова — доктор педагогических наук, профессор META университета, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Казахстанское этнокультурное объединение дунган». Её профессиональный педагогический опыт и хорошее владение казахским языком придали разговору особую практическую направленность. Для Риммы Масыровой популяризация государственного языка — не просто тема научных дискуссий, а важная часть педагогической и общественной деятельности.

Программа семинара охватила разные стороны формирования казахстанской гражданской идентичности. О стратегических ориентирах, обозначенных в Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева, рассказала председатель Объединения юридических лиц «Ассоциация армянских этнокультурных объединений „Наири“», руководитель комиссии по вопросам общенационального единства «Қазақстан Халық Кеңесі» Наринэ Микаелян. Она подчеркнула, что единство, ставшее главным результатом многолетней дружбы и совместной работы, остаётся основой общественной стабильности, особенно в непростое для всего мира время. Говоря о масштабных преобразованиях, начавшихся с политических реформ и принятия новой Конституции на республиканском референдуме, Наринэ Микаелян отметила, что воплощение намеченных планов зависит не только от государства, но и от личной ответственности каждого гражданина, его готовности участвовать в созидании будущего страны.

От общих задач участники перешли к конкретным примерам того, как интерес к государственному языку можно поддерживать и развивать. Своим опытом поделилась преподаватель казахского языка республиканского Дома дружбы, лауреат государственной молодёжной премии «Дарын», обладатель медали «Шапагат» Оксана Набиева. Ещё будучи студенткой университета, она открыла центр по изучению казахского языка, а сегодня за её плечами — работа с тысячами студентов, которым она помогла освоить государственный язык. Оксана разработала собственную методику преподавания, создала образовательную платформу и успешно адаптировала занятия к онлайн-формату. В своём выступлении она подчеркнула, что одного знания грамматики недостаточно: язык по-настоящему становится частью жизни, когда на нём начинают свободно общаться, использовать его в учёбе, работе и повседневных ситуациях.

Продолжая тему образования, доктор PhD, ассоциированный профессор Казахского национального педагогического университета имени Абая Дина Сабирова обратилась к роли полиязычного образования в воспитании молодого поколения и укреплении общественного согласия. Её научная и преподавательская деятельность связана с изучением и популяризацией казахской литературы и культуры за рубежом. Особое место в этой работе занимает творчество Абая. Учёный исследует художественное представление образа Казахстана в современной мировой литературе, знакомит зарубежную аудиторию с отечественным культурным наследием, проводит онлайн-лекции и выступает на международных симпозиумах.

О том, как общие ценности находят отражение в повседневной жизни регионов, рассказали представители местной власти. Аким Масанчинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области Хусейн Булaров поделился опытом патриотического воспитания сельской молодёжи, подчеркнув его значение для стабильности и межэтнического согласия. Аким Сортобинского сельского округа Рустам Фушанло представил инициативы по формированию экологической культуры и бережного отношения к природе в рамках общенационального проекта «Таза Қазақстан».

Связь языка и культуры особенно наглядно проявилась и в творческой части программы. Участникам представили поэтический сборник «Стихи на рисовой бумаге». Его автор Зухра Парса — поэт, прозаик и педагог — познакомила собравшихся со своим творчеством. Такие встречи напоминают, что культурное многообразие страны раскрывается не только в научных докладах и общественных проектах, но и в литературе, искусстве, личных историях людей.

Подводя итоги семинара, председатель республиканского общественного объединения «Казахстанское этнокультурное объединение дунган» Зайнуддин Махусеев отметил важность объединения усилий общественных организаций и представителей разных сфер в работе по укреплению общественного согласия.

Разговор, состоявшийся в Доме дружбы, ещё раз показал, что казахстанская гражданская идентичность складывается из множества составляющих: общих ценностей, уважения к истории и культуре страны, традиций добрососедства и готовности людей разных национальностей вместе строить её будущее. Государственный язык занимает в этом процессе особое место. И чем больше возможностей у людей изучать его, говорить на нём и использовать в повседневной жизни, тем больше становится точек соприкосновения, взаимопонимания и доверия между ними.

Олеся Клименко

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