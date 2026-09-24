Евгений Больгерт, депутат Курултая Республики Казахстан:

Сегодня в Астане состоялось первое заседание «Халық Кенесі» — Народного совета Казахстана. Это действительно важное событие в общественной и политической жизни страны. С принятием новой Конституции был сформирован новый институт с особым статусом и конституционными полномочиями, призванный стать одной из ключевых площадок для диалога между обществом и государством.

Особенность «Халық Кенесі» заключается и в принципах его формирования. В его состав входят представители этнокультурных объединений, гражданского общества и неправительственного сектора, а также региональных общественных советов и маслихатов. Такой подход позволяет представить широкий спектр общественных интересов — различные регионы, профессиональные и возрастные группы.

При этом принципиально важно, чтобы «Халық Кенесі» оставался небюрократической и открытой площадкой. Здесь не должно быть места популизму. Основой работы должны стать грамотные предложения, содержательная дискуссия и конкретные решения по вопросам, которые действительно волнуют общество. В этом плане важен опыт Национального курултая. Мы уже видели примеры инициатив, которые после общественного обсуждения получили законодательное продолжение. Подобный механизм взаимодействия общества и государства должен развиваться и в рамках нового института.

Отдельное значение имеет участие регионов. После трансформации парламентской системы особенно важно обеспечить возможность для региональной повестки быть услышанной на государственном уровне. Через участие маслихатов и общественных советов «Халық Кенесі» может стать тем связующим механизмом, который позволит поднимать значимые для регионов вопросы на общенациональный уровень.

Большое внимание в выступлении Главы государства было уделено и дальнейшей роли этнокультурных объединений. Для нас это особенно важно. Этнокультурные объединения, как подчеркнул Глава государства, являются своеобразными «караванами дружбы», связывающими Казахстан с другими странами. Сегодня эти связи выходят далеко за рамки культурного и гуманитарного сотрудничества и включают экономические и общественные контакты. При этом сохраняется вся необходимая инфраструктура — Дома дружбы, общественные структуры, советы аксакалов и матерей, благотворительные и волонтёрские инициативы.

Особенно показателен в этом отношении опыт помощи во время масштабных паводков. Представители этнокультурных объединений одними из первых пришли на помощь пострадавшим, оказывая гуманитарную поддержку и работая непосредственно на местах. Это важный пример того, как граждане Казахстана независимо от национальности объединяются перед лицом общей беды. Такой опыт действительно заслуживает сохранения в общественной памяти.

Важной темой первой сессии стали также вопросы законности и порядка, концепция «Таза Қазақстан», бережное отношение к природе, историческим памятникам и общественному пространству. Всё это напрямую связано с формированием культуры ответственности и гражданского поведения.

Особое внимание необходимо уделять молодёжи. Нам важно создавать условия, при которых дети и молодые люди смогут не только получать образование, но и заниматься спортом, развивать современные навыки, читать, посещать библиотеки и различные кружки и секции. Это задача не одного института. Здесь должны взаимодействовать государственные органы, местные власти, «Халық Кенесі», Курултай и общественные организации.

При этом важно чётко понимать различие между полномочиями «Халық Кенесі» и Курултая. «Халық Кенесі» — это прежде всего общественная площадка, где могут формироваться и обсуждаться инициативы, способные получить законодательное развитие. А непосредственно принятие законов, утверждение бюджета и парламентский контроль относятся к компетенции Курултая.

Поэтому здесь важно не дублирование функций, а эффективное взаимодействие двух институтов. Один из них обеспечивает общественный диалог и выработку предложений, другой — осуществляет полноценный законодательный процесс в рамках своих конституционных полномочий.

Уверен, что с формированием руководящих и организационных структур, созданием комитетов и отраслевых комиссий работа «Халық Кенесі» станет более системной. Важно, чтобы эта работа была открытой для общества, а предложения, которые будут рождаться в ходе дискуссий, находили дальнейшее движение — в государственных органах, общественных советах и, при необходимости, в Курултае.

Именно в этом я вижу главный потенциал нового института — в возможности вести содержательный диалог, слышать друг друга и совместно вырабатывать решения по вопросам, которые имеют значение для страны и её граждан.

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