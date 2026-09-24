Поэтому Қазақстан Халық Кеңесі должен сохранить преемственность, традиции и лучшие практики Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая.
При этом следует вывести всю работу на качественно новый политический и организационный уровень.
Знаю, что у этнокультурных объединений возникли вопросы и даже переживания по поводу последствий для них принятых решений и происходящих реформ.
АНК, действительно, завершила свою работу, но это не означает, что созданная ею полезная институциональная инфраструктура окажется невостребованной.
Хочу заверить вас: уникальный опыт АНК актуален, он ни в коем случае не канет в Лету, будет использован в работе Халық Кеңесі.
В условиях глобальной нестабильности, турбулентности и острого дефицита взаимного доверия крупных государств прошедшая испытание временем модель межэтнического согласия и общенационального единства в Казахстане будет и впредь служить прочной основой поступательного, устойчивого развития страны.
Мы будем всячески поддерживать этнокультурные центры, театры, средства массовой информации. Это конституционная обязанность государства».
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