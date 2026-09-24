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Что может начаться с обычного урока немецкого? Поездка в Сеул, языковой курс в Германии, знакомство с ровесниками из разных стран, совместный музыкальный проект – и понимание того, что иностранный язык действительно открывает двери в большой мир. Для учащихся гимназии № 27 Алматы, школы-партнёра международной инициативы PASCH, такие возможности становятся частью школьной жизни благодаря сотрудничеству с Goethe-Institut.

Для школьника иностранный язык становится по-настоящему живым тогда, когда он выходит за рамки учебника. Когда нужно познакомиться с новым человеком, вместе подготовить проект, спеть песню, обсудить идею или спросить дорогу в незнакомом городе. Именно такой опыт даёт участие в международной инициативе PASCH.

Одним из ярких примеров стала поездка ученицы 11 класса Юлии Макс в Сеул, где проходил международный молодёжный проект Next Gen Voices, организованный при поддержке Goethe-Institut Korea. Участниками стали ребята из школ-партнеров PASCH разных стран. В течение недели они работали над музыкальным проектом. Одни сочиняли песню, другие готовили хореографию, третьи снимали видеоклип. Юлия вошла в музыкальную команду.

«Ребята из танцевальной команды придумали крутые танцы для нашего клипа, я и другие девочки записывали и репетировали сочиненную нами песню, а ребята из продакшн-команды снимали клип», – рассказывает Юлия.

Для школьницы это стало не только творческим, но и языковым опытом. Немецкий был необходим для общения и совместной работы с участниками из разных стран. Здесь уже нельзя было просто выучить слова или грамматическое правило – нужно было понимать собеседника, объяснять свою идею, договариваться и работать в команде.

«Мы повысили навыки немецкого языка путем общей цели, тренингов и общения», – отмечает Юлия.

Помимо работы над проектом, школьники знакомились с Сеулом и современной культурой Южной Кореи.

В насыщенную экскурсионную программу вошли остров Йоидо, река Ханган, Сеульский лес, ручей Чхонгечхон, мультимедийное пространство HiKR Ground, площадь Кванхвамун, шоу The Painters, район Мёндон и башня Намсан. Но, пожалуй, самым важным результатом поездки стали люди и общие впечатления.

«Я познакомилась с ребятами из разных стран и культур. Из этой поездки мы забрали новые знания, знакомства, общую песню и воспоминания на всю жизнь», – говорит Юлия.

Учиться языку – значит открывать новые страны

Еще одна ученица 11 класса Альяна Садыбекова приняла участие в летнем языковом курсе в Германии. Для нее поездка началась с занятий немецким языком, но очень быстро превратилась в настоящее международное путешествие. На курсе собрались участники из разных стран, и общение стало естественной частью повседневной жизни.

«Мы много разговаривали, проводили время вместе и постепенно стали настоящими друзьями. Было очень интересно узнавать о культурах, традициях и жизни друг друга», – рассказывает Альяна.

Занятия немецким занимали значительную часть программы. Вместе с преподавательницей Росвитой участники много говорили на немецком, выполняли задания и готовились к экзамену. При этом языковая практика не заканчивалась с уроком. Немецкий становился языком общения во время совместных занятий, поездок и свободного времени.

Важной частью курса стала и культурная программа. Школьники посетили разные города Германии. Особенно запомнился Гейдельберг – его архитектура, улицы и атмосфера. А солнечное затмение и звездопад стали теми моментами, которые невозможно найти ни в одном учебнике.

«Этот курс подарил мне намного больше, чем просто знания немецкого языка. Я нашла друзей из разных стран, познакомилась с новыми культурами, посетила красивые города и получила огромное количество ярких эмоций», – делится впечатлениями Альяна.

Возможности, которые начинаются с языка

Истории Юлии и Альяны показывают, как изучение немецкого языка может перерасти в реальный международный опыт. При этом такие возможности не возникают сами по себе. Важную роль играет руководство гимназии и преподавательский коллектив, которые понимают значение немецкого языка для будущего своих учеников и открыты к новым образовательным форматам. Учителя помогают ребятам подготовиться к участию в проектах, поддерживают их инициативы и создают условия, в которых полученные знания можно применять на практике.

Для Юлии таким опытом стал Сеул, для Альяны – языковой курс в Германии. Именно в этом заключается ценность сотрудничества гимназии № 27 с Goethe-Institut и участия в инициативе PASCH: немецкий язык становится не просто учебным предметом, а инструментом, с помощью которого школьники выходят за пределы привычного мира – учатся, общаются, создают совместные проекты и открывают для себя новые пути.

Олеся Клименко

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