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Уважаемые читатели, мы восстанавливаем историю семьи и ищем родственников, потомков или любую информацию о ветке Ивана Самойловича Айхлера (13.05.1898 — 19.11.1979), проживавшего и похороненного в г. Павлодар.

Наша семья — близкие Эрнста Теофиловича Айхлера (известный агроном-полевод, орденоносец, директор зерносовхоза Железинский, далее с. Башмачное) и его сына Валентина Эрнстовича Айхлера (умер в начале 1990х г.) — инженера и руководителя в с. Тельмана (Луганск), обучавшегося в университете г. Омска.

Иван Самойлович Айхлер — предположительно брат или близкий сородич Эрнста Теофиловича. Нам очень хотелось бы найти его детей, внуков или правнуков (в том числе уехавших в Германию из Павлодарской области или Железинского района), чтобы воссоединить семейную историю, обменяться информацией и быть на связи.

Будем глубоко признательны за помощь и содействие в поиске!

E-mail: albina_aikhler@bk.ru.

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