В 2023 году в Германии вышел лексикон Эдгара Флика «Известные немцы Центральной Азии» (Deutsche Persönlichkeiten Zentralasiens) на немецком языке. В издании собраны биографии немецких учёных, инженеров, экономистов, педагогов, музыкантов, художников, скульпторов, археологов, историков, врачей, архитекторов, геологов, специалистов сельского хозяйства, предпринимателей и общественников, чья деятельность была связана с Центральной Азией.

Лексикон охватывает более чем 160-летний период – от образования Туркестанского генерал-губернаторства в 1867 году до распада Советского Союза в 1991-м, образования независимых государств Центральной Азии и массовой эмиграции этнических немцев в Германию.

Первые немецкие исследователи

История присутствия немцев в Центральной Азии началась задолго до массового переселения. В XVIII–XIX веках изучением этого региона занимались выходцы из немецких земель – учёные Российской академии наук. Среди них были Г.Ф. Миллер, П.С. Паллас, И.Г. Георги и другие исследователи флоры и фауны, природных богатств, истории и этнографии Российской империи.

Значительный вклад в исследование Центральной Азии и Восточного Казахстана внесли также Филипп Риддер, Александр фон Гумбольдт, Христиан Готфрид Эренберг, Густав Розе, Карл Фридрих фон Ледебур и другие немецкие учёные и путешественники. Новый этап начался во второй половине XIX века после создания в 1867 году Туркестанского генерал-губернаторства.

В этот период в регион стали переселяться немецкие колонисты из европейской части Российской империи.

Немцы в Туркестане

Военные администраторы во главе с генерал-губернатором К.П. фон Кауфманом формировали систему управления краем. Одновременно происходило освоение сельскохозяйственных земель, в том числе немецкими переселенцами, значительную часть которых составляли российские подданные. Среди них – учителя, врачи, агрономы, инженеры и другие представители интеллигенции.

Члены немецкой общины внесли заметный вклад в развитие экономической и культурной жизни Туркестана. В начале XX века в Центральной Азии насчитывалось до 3 500 немцев, а к концу второго десятилетия их число достигло примерно 5 000 человек. Значительная часть их занималась земледелием и скотоводством. Немецкие хозяйства отличались высокой культурой земледелия и хорошими результатами в выращивании зерновых, хлопка и других сельскохозяйственных культур.

Испытания советского времени

Особая страница истории связана с советским периодом. В 1930-е годы численность немецкого населения Центральной Азии стала увеличиваться в результате политики коллективизации, раскулачивания и принудительных переселений. После ликвидации немецких поселений на Волге многие семьи были депортированы в Казахстан и другие регионы Советского Союза.

В годы Второй мировой войны и в послевоенный период численность немцев резко возросла, что также повлияло на развитие промышленности, сельского хозяйства, науки, образования и культуры республик Центральной Азии.

На родине предков

С середины 1980-х, когда ограничения на выезд из СССР стали ослабевать, началась массовая эмиграция советских немцев на историческую родину.

В результате в современной Германии сформировалась крупная община поздних переселенцев из бывшего Советского Союза. Среди них – выходцы из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Они привезли с собой профессиональный опыт, знания и семейную память.

Не всем удалось продолжить профессиональную деятельность в Германии. Однако, многие смогли реализовать свои знания и опыт в новой стране. Их биографии также нашли место в лексиконе Эдгара Флика. Таким образом, книга рассказывает не только об истории немцев в Центральной Азии, но и о судьбах людей, которые на протяжении нескольких поколений связывали эти страны.

Эдгар Флик. Deutsche Persönlichkeiten Zentralasiens. Lexikon. Books on Demand, 2023. 608 с. ISBN 978-3-7392-3535-6.

Нелли Кнауэр, кандидат исторических наук

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